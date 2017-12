Continua il Natale al Museo NatuRa di Sant'Alberto con letture per bambini dedicate agli animali

Venerdì 29 dicembre il Museo NatuRa propone un evento in collaborazione con la Biblioteca Olindo Guerrini di Sant’Alberto. Si comincia alle ore 15 presso la biblioteca con “Animali tra le pagine”, letture dedicate agli animali a cura delle volontarie “Nati per Leggere”.

Al termine delle letture i partecipanti si trasferiranno al Museo NatuRa dove proseguirà il pomeriggio di attività con merenda natalizia, “Nei panni di…”, un gioco fotografico attivo dalle 15 alle 18 in cui bambini e bambine potranno vestire i panni di Alfredo Brandolini e scattarsi una foto nella sua storica biblioteca, e “Cuor di pettirosso”, una speciale visita con la guida nel panni di Alfredo Brandolini che inizierà alle ore 16.30. Per partecipare è necessaria la prenotazione, le letture in biblioteca sono gratuite, gli eventi al Museo sono compresi nel biglietto d’ingresso al Museo.

Sabato 30 dicembre dalle 14 alle 18, il Museo propone “Fine d’anno in scienza” un evento tra scienza e curiosità dedicato a bambine e bambini dai 7 anni in su che per un’intera giornata potranno sperimentare come veri scienziati, analizzare reperti, utilizzare stereoscopi e microscopi ottici e le attrezzature del laboratorio del Museo. Lo studio di NatuRa sarà attrezzato con diversi tavoli di scienza: la vita in una goccia d’acqua, a ognuno la sua pelle, analisi di penne e piume e molto altro. L’evento è compreso nel biglietto d’ingresso al Museo.

L’ultimo evento dedicato alla Befana è in programma mercoledì 3 gennaio alle ore 10 con la “Visita gioco in compagnia della Befana”, uno speciale percorso al museo guidato dalla Befana in persona, aiutandola a superare prove e risolvere enigmi i partecipanti assisteranno a una vera magia. Per partecipare è necessaria la prenotazione ed è previsto un costo di 4 euro a partecipante.

Nel programma natalizio il Museo propone inoltre un’escursione naturalistica nell’area del Parco del Delta del Po: venerdì 29 dicembre alle ore 10 è in programma “La Galaverna”, un’escursione guidata a piedi tra la Pineta di San Vitale e la Pialassa della Baiona per andare alla scoperta di colori e suoni dell’inverno in natura. Durante l’escursione si svolgeranno anche attività di riconoscimento di specie botaniche e animali. Per partecipare è necessaria la prenotazione ed è previsto un costo di 6 euro a partecipante.



Tutti i giorni, negli orari di apertura del Museo, inoltre sono sempre attive alcune attività. Il cesto di Camilla, un cesto dove tutti i bambini in visita potranno scambiarsi regali di seconda mano (giochi e libri usati) o piccoli nuovi doni. I doni rimasti nel cesto il 7 gennaio saranno donati in beneficenza all’Associazione A.G.E.O.P.



Animali intorno al mondo, nella notte di Natale un divertente gioco da svolgere autonomamente nelle sale del Museo per scoprire quali animali ha incontrato Babbo Natale la notte della Vigilia, per bambini dai 4 anni in su.



In viaggio con Zoe e Teo un piccolo kit da esploratore che permetterà ai visitatori di arricchire la visita al Museo con osservazioni allo stereoscopio, analisi, ricerche e giochi, ampliando il percorso di visita e rendendolo ancora più coinvolgente e divertente. Il kit, proposto al momento dell’emissione del biglietto, ha un costo di € 2,00 a partecipante (parte del kit sarà riconsegnato al termine della visita). L’attività è adatta a bambini dai 4 anni in su.



Per info e prenotazioni la segreteria del Museo è attiva ai numeri 0544 528710, 529260 e alla mail natura@atlantide.net.