Incidente sull’Adriatica: scontro tra due auto, ferito anche un bambino

Questa mattina, giovedì 28 dicembre, sulla strada statale Adriatica all’incrocio con via Dismano, due auto - un'Audi A4 e una Toyota Yaris - si sono scontrate violentemente. Nell’impatto sono rimaste ferite, per fortuna non gravemente, le persone che transitavano all’interno dei veicoli - tra le quali anche un bambino - tutti soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanze e automedicalizzata.