In seminario a Ravenna una mostra sui miracoli eucaristici

Da Lanciano a Parigi, da Guadalupe all’Egitto, all’isola della Martinica: la mostra racconta, in oltre 50 pannelli fotografici, molti dei miracoli eucaristici riconosciuti dalla Chiesa in tutti e cinque i continenti, dal sesto secolo ai giorni nostri. Lo spunto nasce dal grande lavoro di ricerca realizzato sul tema da Carlo Acutis, oggi Servo di Dio, scomparso a 15 anni a causa di una grave malattia, non prima però di aver raccolto una serie di testimonianze sui luoghi nei quali, in Italia e nel mondo, l’amore per l’Eucaristia si è trasformata in miracolo. Ne è nata la ricerca probabilmente più completa oggi esistente sui cosiddetti 'miracoli eucaristici', realizzata e poi diffusa e condivisa attraverso internet. Da quella ricerca è stata realizzata una mostra foto-didascalica, intitolata 'Miracoli Eucaristici nel mondo', aperta al pubblico a Ravenna, in seminario, dall’1 al 10 febbraio 2018, ma già visitabile fin dal 20 gennaio per scuole, gruppi di catechismo e gruppi parrocchiali, aggregazioni, Cral, etc… Per farlo, occorre prenotarsi al numero 3383736228.



La mostra, che gode del patrocinio della Diocesi di Ravenna-Cervia e del Comune di Ravenna, sarà preceduta da una serie di conferenze: la prima, in programma il 10 gennaio in seminario su 'Scienza e fede a confronto sul mistero eucaristico', avrà don Dario Kesicki, parroco di Porto Corsini, come relatore. Martedì 30 gennaio, invece, don Christian Cerasa, parroco de La Malva di Cervia, affronterà il tema 'I miracoli eucaristici: una provocazione per chi non crede o un segno per i credenti?'. Entrambe le conferenze si terranno in seminario, con inizio alle 20.45.