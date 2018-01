Legalità. Movimento 5 stelle: Consulta regionale indaghi su connessioni criminalità-gioco d'azzardo

Occorre affidare alla Consulta regionale per la legalità l'incarico di svolgere attività conoscitiva sul tema del gioco d'azzardo per relazionare in seguito alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa. È la proposta di due consiglieri del Movimento 5 stelle in un'interrogazione dove si sottolinea la stretta connessione tra gioco d'azzardo lecito e non e attività criminali di tipo organizzato.

"Le indagini giudiziarie sulle infiltrazioni mafiose nel settore dell'azzardo parlano chiaro", illustrano i consiglieri, "le mafie stanno investendo in modo sempre più massiccio in questo business che permette di riciclare enormi quantità di denaro sporco, fare affari e rinforzare la propria presenza sui territori". Non solo, recenti inchieste dimostrerebbero un interesse di queste organizzazioni anche verso l'azzardo legale - come proverebbe anche il processo Black Monkey sul business di un'associazione di stampo 'ndranghetista sulle slot machine e sul gioco online in Emilia-Romagna.

I consiglieri ricordano inoltre che la Consulta per la legalità, istituita dal Testo Unico per la promozione della legalità e valorizzazione della cittadinanza approvato nel 2016, sarebbe articolata in sezioni tematiche presiedute dagli assessori competenti e composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e da esperti dei vari settori. Sarebbe quindi opportuno, suggeriscono i pentastellati, dedicare una sezione tematica della Consulta proprio al gioco d'azzardo.