"Il cervello che impara": alla sala D’Attorre un incontro con Alberto Oliverio sulla neuro-pedagogia

Si tratta di uno studio "in cui le conquiste scientifiche delle neuroscienze vengono messe a servizio delle sfide educative. La neuro pedagogia è infatti l’incontro tra le acquisizioni della scienza e le tecniche dell’educazione sia dei bimbi che degli adulti; si è infatti scoperto che per poter stimolare al meglio il cervello fin da bambini e allo stesso tempo proteggerlo dalle problematiche legate all’invecchiamento è necessario affiancare competenze proprie dello studio scientifico con evidenze proprie delle esperienze educative. Lo sviluppo del cervello, tradizionalmente attribuito a questioni genetiche, infatti dipende, sia in positivo che in negativo, dall’esperienza, come aveva anticipato la stessa Maria Montessori. Le nuove tecnologie permettono così di individuare alcuni processi di apprendimento e sviluppo che trovano beneficio dall’applicazione congiunta di stimoli su determinate aree cerebrali. Le tre sezioni del libro approfondiscono le tappe di sviluppo del cervello, la formazione del linguaggio e le eventuali criticità, in particolare la dislessia, infine l’analisi dei meccanismi collegati alla memoria e all’apprendimento".

