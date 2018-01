Tragico incidente sportivo a Pezzolo di Russi: perde la vita un 47enne al campo cross

Nel pomeriggio di oggi - domenica 21 gennaio - un tragico incidente sportivo si è verificato al campo cross di Via Chiesuola 71 a Pezzolo di Russi. Dopo una caduta dalla moto, avvenuta intorno alle 15.35, è morto un centauro di 47 enne. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Secondo notizie in attesa di conferma, la vittima sarebbe di Torino, a Russi da ieri insieme alla moglie e ad alcuni amici per gareggiare.