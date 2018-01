Caserma Alighieri Ravenna: 2 terzi al Comune, 1 terzo a Cassa Depositi Prestiti. Parco e albergo

A giorni, fra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio, la delibera sulla valorizzazione del comparto dell’ex Caserma Dante Alighieri di Ravenna approderà in Consiglio comunale per essere approvata, dopo il passaggio già effettuato e superato in commissione, prima di Natale. La conferma viene dall’ Assessore al patrimonio Massimo Cameliani che spiega come la vicenda abbia "subito una brusca positiva accelerazione alla fine del 2017" quando la Cassa Depositi e Prestiti tramite la sua Divisione Immobiliare ha rilevato la parte pregiata dell’intero comparto, vale a dire l’ Ex Collegio dei Nobili poi inglobato nella Caserma, in angolo tra via Nino Bixio e via Guidarello Guidarelli .

Nello stesso tempo, la restante parte del comparto è stata ceduta al Comune di Ravenna. Insomma, si è proceduto a un frazionamento del bene immobiliare prima in mano all’Agenzia del Demanio Statale in soluzione unica. Un comparto complessivo - quello dell'ex Caserma Alighieri - pari a 23.000 mq. La parte acquisita dalla Cassa Depositi e Prestiti è di 8.700 mq con una superficie costruita complessiva di 8.200 mq. L'area invece acquisita dal Comune è di 14.247 mq, con superfici costruite di 6.670 mq.

“Parliamo di una grande area nel cuore di Ravenna, un’area strategica. - dice Cameliani - Ora ci sono tutte le condizioni per la riqualificazione e la valorizzazione. Da una parte la Cassa Depositi e Prestiti potrà ristruttuturare l’ex caserma di sua pertinenza e poi gestirla direttamente o affidarla in gestione a privati, con destinazione ricettiva o pubblica. Dall’altra il Comune di Ravenna potrà bonificare, riqualificare e valorizzare tutta la restante area destinata a parco pubblico o parco archeologico. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’area era una porzione fondamentale della città antica, soprattutto in epoca imperiale romana. Nei pressi sorgeva la famosa Port’Aurea, la grande porta fatta costruire dall’Imperatore Claudio, la principale porta d'ingresso alla città. Dunque, sarà necessario oltre che bonificare anche fare saggi di scavi, per verificare cosa c’è nel sottosuolo e capire se ci sono reperti tali da pensare a vaste campagne di scavi e poi all’allestimento di un Parco archeologico.”

La proprietà dell'intero comparto della ex Caserma Dante Alighieri fino alla fine del 2017 era dunque dell’Agenzia del Demanio dello Stato, in uso al Ministero della Difesa. L’area comprendeva il settecentesco Collegio dei Nobili (le due ali che si affacciano ad angolo su via Bixio e su via Guidarelli). I militari, pur avendo abbandonato di fatto la caserma ravennate nel 2004, l’avevano ancora in uso. Dal 2004 si è ufficialmente aperta la ricerca della migliore ipotesi di valorizzazione della grande area, una ricerca che doveva comunque fare i conti sempre con la proprietà del Demanio statale. La nuova Giunta de Pascale appena insediata ha avviato un dialogo con Demanio e Ministero della Difesa, racconta Cameliani, che ha portato alla firma di un Protocollo (PUVAT) già il 30 maggio 2017, alla presenza dell’Ing. Reggi Direttore Generale del Demanio d’intesa con Comune e Provincia.

L'EX COLLEGIO DEI NOBILI SARÀ UN ALBERGO?

“A novembre ci siamo rivisti – racconta Cameliani – e il Demanio ci ha detto che era in trattativa per la cessione della parte più pregiata della Caserma alla Divisione Immobiliare della Cassa Depositi e Prestiti, un altro ramo dello Stato che acquisisce o dismette il patrimonio pubblico, per metterlo in valore o per fare cassa. In ogni caso si tratta di business, non beneficenza.”

La vendita è andata a buon fine quando il 28 dicembre scorso è stato firmato il rogito che sigla il passaggio del settecentesco Collegio dei Nobili alla Cassa Depositi e Prestiti. “E se la Cassa ha comprato quelle due ali del complesso, vuol dire che sono strutture di vero pregio, per lei interessanti. Lì la CDP vuole investire, le vuole mettere in valore. Non lo ha fatto certo e solo per fare un favore a noi” commenta Cameliani.

Ma che può fare ora Cassa Depositi e Prestiti? “Secondo l’ultimo POC quell’area è destinata a servizi ricettivi e ad uso pubblico, quindi la Cassa Depositi e Prestiti ha a disposizione diverse opzioni: può ristrutturare il complesso e poi gestirlo direttamente, può ristrutturare e poi dare in gestione ad altri, può eventualmente rivendere a chi fosse interessato a investire in strutture ricettive e alberghiere. E i privati interessati – già ci sono diverse attenzioni – dovranno ora rapportarsi alla Cassa Depositi e Prestiti.”

In sostanza, l’ipotesi più probabile è che l’antico Collegio dei Nobili diventi un grande albergo in un lasso ragionevole di tempo. Sempre che si trovino i privati o i gruppi interessati all'operazione. È l’ipotesi già annunciata l’estate scorsa dal Sindaco Michele de Pascale che ha lavorato insieme a Cameliani e a tutta l’amministrazione per questa nuova destinazione. Naturalmente l’iter è tutto da definire e l’ultima parola sulla faccenda ce l’ha la Cassa Depositi e Prestiti proprietaria della struttura dal 28 dicembre.

LA PARTE COMUNALE DEL COMPLESSO DIVENTERÀ PARCO ARCHEOLOGICO?

E la parte restante? Dopo il frazionamento del comparto, la parte più ampia cioè cortili, edifici minori, area verde (ben 14.250 mq circa) è tutta confluita nella proprietà e disponibilità del Comune, trasferita dall’Agenzia del Demanio al Comune di Ravenna a titolo gratuito, sempre nel dicembre scorso. Nell’area di pertinenza del Comune il POC parla di parco e verde pubblico. "Ma prima di tutto dovremo occuparci della bonifica di quell’area - precisa Cameliani - che è stata a lungo destinata ad usi militari. Accanto alla bonifica dovranno cominciare i saggi di scavo per verificare cosa c’è nel sottosuolo. E qui naturalmente siamo di fronte a iter complessi e sarà necessario l’intervento dello Stato, in particolare della Soprintendenza Archeologica, anche per via dei costi dell’operazione.”

Un’ultima annotazione. Il Comune incasserà il 15% di quanto versato dalla Divisione Immobiliare della CDP al Demanio Statale per aggiudicarsi la parte di pregio dell’ex Caserma Dante Alighieri. “Non sappiamo ancora di quale cifra complessiva stiamo parlano – conclude Cameliani – ma non mi aspetto una transazione di favore per noi. La somma che ricaveremo verrà destinata comunque alla bonifica e al parco pubblico. Quando avremo trovato i finanziamenti necessari daremo poi il via agli scavi archeologici."

A cura di P. G. C.