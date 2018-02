Commissione Turismo: maggioranza e opposizione a duello su dati e proposte per il Natale 2017

Commissione Turismo in Comune a Ravenna atto secondo. Molto meglio del primo. Lo dicono gli stessi protagonisti - in negativo - del primo capitolo, ovvero l'Assessore Giacomo Costantini e l'agguerrita consigliera di CambieRà Samantha Tardi , che l'altra volta si erano presi a male parole. In questa occasione praticamente non c'erano gli esponenti delle Associazioni economiche - forse avevano fatto il pieno con la prima commissione e temevano un bis - ma è stato un peccato, dicono i protagonisti. Perchè c'è stata una discussione distesa, franca e vera. Utile. Anche se poi alla fine ognuno rimane convinto delle proprie opinioni.

Giacomo Costantini raggiunto al telefono dopo la Commissione è sereno e soddisfatto. "Abbiamo discusso con calma e in modo positivo per tre ore - racconta - concentrandoci su due soli argomenti: le iniziative messe in campo per il Natale e i numeri fatti registrare a dicembre. Numeri che ho fornito ai consiglieri in via ufficiosa perchè sono quelli elaborati dal Comune di Ravenna, ovvero dati non ancora certificati dalla Regione. Ma sono numeri reali e sono molto buoni."

Allora, eccoli i numeri di dicembre 2017. Arrivi nel mese di dicembre 2017 nel comune di Ravenna (quindi città d'arte + mare): 13.833 con una crescita di 1.959 unità sul 2016, pari al 16,50% in più. Per le presenze nel 2017 siamo a quota 30.460 ovvero 5.030 in più dell'anno scorso pari al 19,78% in più.

In questo contesto Ravenna città fa registrare - nel 2017 - 11.453 arrivi (+ 14,93% sul 2016) e 21.005 presenze (+21,68% sul 2016). Per il Mare invece siamo a quota 2.380 arrivi (+24,67%) e 9.455 presenze (+15,76%).

Fin qui i numeri. Incoraggianti. Anzi buoni. E così li considera anche l'Assessore Costantini: "Io sono molto contento perchè abbiamo avuto un aumento a due cifre. Certo non sono grandi numeri, ma abbiamo registrato un bell'aumento sul 2016 e questo vuol dire che le proposte che abbiamo messo in campo hanno prodotto dei risultati. La rassegna di videomapping Ravenna in Luce, l'apertura di Mirabilandia, la mostra del Mar e quella della Sicis, la pista del ghiaccio in Piazza Kennedy e i Capanni del Natale, il pacchetto di offerte era più ricco e interessante dell'anno scorso. Abbiamo animato la città, l'abbiamo resa più bella e più viva per tutto il periodo natalizio, sia per i turisti che per i ravennati. E le risposte sono arrivate."

L'opposizione contesta in particolare il videomapping, per gli alti costi e non solo, ma Costantini difende con convinzione questa scelta "perchè è tesa a valorizzare una forma d'arte e allo stesso tempo a valorizzare i nostri monumenti e il patrimonio Unesco, ciò che ci distingue nel mondo. Oltretutto i film realizzati per questi eventi poi viaggiano sul web, diventano virali e promuovono l'immagine della nostra città. È una scelta non mordi e fuggi, come potrebbe essere un concerto in piazza, ma volta a esaltare la vocazione artistica e culturale di Ravenna."

Altra musica quella che suona Samantha Tardi di CambieRà, anche lei presa al volo a fine Commissione Turismo. Concorda sul clima disteso e positivo, anche se è dispiaciuta per l'assenza degli esponenti delle Associazioni che definisce "un'occasione mancata". Tardi spera che tornino al tavolo della Commissione Turismo alla prossima occasione che arriverà a breve - il 7 febbraio - quando si discuterà della programmazione turistica per il 2018.

La consigliera di CambieRà non è affatto entusiasta dei risultati ottenuti a dicembre: "È vero, abbiamo fatto registrare un segno più - dice - ma partivamo da numeri molto piccoli e quell'aumento va calibrato su numeri molto piccoli che, in definitiva, piccoli restano. Non si può quindi suonare la grancassa e far finta che è andato tutto bene. Il mese di dicembre sull'intero anno vale pochissimo in termini di arrivi e presenze turistiche: anno scorso valeva l'1,37% del totale e quest'anno siamo arrivati all'1,60%. Meglio di niente, ma sinceramente non è granchè. I numeri vanno sempre contestualizzati. E poi resta il fatto che dai nostri calcoli solo un terzo dei posti letto disponibili negli alberghi a Ravenna nel mese di dicembre 2017 erano occupati, due terzi non lo erano. Risultati non proprio incoraggianti per i nostri albergatori."

Ma Samantha Tardi è ancor più critica sulle strategie o, meglio, sulla mancanza di strategie: "Al di là dei numeri finali, vorrei capire quali erano gli obiettivi del Comune di Ravenna per questo Natale. Noi non li conosciamo né li abbiamo capiti. E senza obiettivi precisi, tutti i risultati poi possono andare bene. Se l'obiettivo della spesa e del programma per il Natale era quello di incrementare il flusso di turisti a Ravenna, come ha dichiarato l'Assessore in Commissione, allora bisogna ammettere che i risultati sono modesti, anche in relazione all'investimento. Se invece l'obiettivo era di rendere più bella e più viva la città per tutti e anche per i turisti a Natale, allora questo obiettivo può essere stato raggiunto. Ma è un'altra cosa."

Non è con il videomapping che si portano i turisti a Ravenna: è questa la semplice convinzione di Samantha Tardi. "Non ne faccio una questione di gusto o di qualità - dice - ma ritengo che il videomapping non sposti turisti, tanto più se per promuovere la manifestazione si spendono appena poche migliaia di euro. In definitiva questo è un evento che raggiunge solo coloro che sono già qui e che arrivano a Ravenna a prescindere: non si può dire che i turisti vengano a Ravenna appositamente per Ravenna in Luce. Se poi il Comune vuole insistere su questa linea, almeno cerchi di promuovere meglio la manifestazione, non in modo risibile e abborracciato come ha fatto quest'anno."

A cura di P. G. C.