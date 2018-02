Porto di Ravenna: la riunione del CIPE sull'Hub portuale rinviata al 22 febbraio

L'Autorità portuale di Ravenna comunica che, questa mattina, il CIPE ha rinviato la riunione in programma oggi, al prossimo giovedì 22 febbraio alle 9.30. Resta all’Ordine del Giorno l’esame del Progetto “Hub Portuale di Ravenna” per il quale il 14 scorso si è svolta la riunione preparatoria, il cosiddetto PRE-CIPE, che ha decretato l’ammissibilità del Progetto alla discussione in Comitato, avendo concluso positivamente la fase istruttoria.