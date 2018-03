Detenuto suicida nel carcere di Ravenna: era in attesa della convalida dell'arresto

Un 51enne detenuto nel carcere di Ravenna si è suicidato questa mattina , 5 marzo. Lo riporta l'Ansa citando il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria in un comunicato del coordinatore provinciale Pasquale Giacomo: l'uomo, cittadino italiano, si sarebbe impiccato legandosi alle grate del bagno della cella dove era detenuto. Era in attesa che il suo arresto fosse convalidato .

A rinvenire il corpo dell'uomo, arrivato nel carcere romagnolo sabato, è stato un agente della Polizia Penitenziaria durante un giro di controllo. "Il mondo carcere ultimamente sta attraversando il periodo più buio degli ultimi anni anche per quanto riguarda le condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria - ha commneta Pasquale - per il numero considerevole di suicidi ed eventi critici in aumento negli ultimi anni. A questo punto mi sembra imprescindibile che il prossimo Ministro della Giustizia faccia invertire la rotta all'attuale dirigenza del Dap".