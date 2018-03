Finiscono nella scarpata con l'auto per evitare un ciclista che zigzagava ubriaco

Martedì 6 marzo, intorno alle 22, a Savarna, un'auto con due giovani a bordo, è uscita di strada e si è ribaltata in una scarpata per cercare di scansare un ciclista che stava percorrendo la via Basilica zigzagando. Alla scena hanno assistito da testimoni un cittadino e un Carabiniere non in servizio che, a bordo della sua auto, ha seguito il ciclista fino all'abitato di Savarna. Qui l'uomo è stato fermato anche dai Carabinieri di Sant'Alberto, che lo hanno identificato come un tunisino residente ad Alfonsine.