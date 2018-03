Forse altre esche avvelenate per animali in un giardino in via Lago di Garda

La Polizia Municipale di Ravenna è intervenuta di nuovo oggi mercoledì 7 marzo nel giardino di un condominio in Via Lago di Garda, a Ravenna, dopo che cittadini avevano segnalato la presenza di presunte esche velenose per animali. Da notare che il posto era già stato controllato in precedenza per lo stesso motivo. Anche questa volta gli agenti hanno in effetti trovato una sostanza bianca schiumosa sull'erba del giardino.