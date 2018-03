FOOTBALL / I Ravenna Chiefs pronti a sfidare i Mad Bulls Barletta a Marina di Ravenna

Seconda giornata di campionato per i Ravenna Chiefs, ma questa volta potranno schierare il dodicesimo giocatore in campo, il pubblico di casa. Appuntamento per sabato 10 marzo a partire dalle ore 20.30 al Chiefs Stadium di Via del Marchesato, 60 (Marina di Ravenna).

Direttamente dalla Puglia, arrivano i Mad Bulls Barletta, vincenti nel primo turno contro la quarta componente del girone, West Coast Raiders Toscana (quanto mai sorprendente fusione tra Storms Pisa ed Etruschi Livorno).



Una partita di estrema importanza per entrambi i team, che vede i pugliesi alla ricerca di una conferma e di continuità, mentre per i giallorossi serve il primo risultato utile per riscattarsi dalla falsa partenza nella prima di campionato disputata a Roma.



Nelle fila bizantine, ci sono alcune defezioni causate da infortuni che in settimana sono state egregiamente rimpiazzate dai back-up. Al Chiefs Field c’è entusiasmo e fame di tocuh down, dovuti particolarmente dall’installazione di nuovi schemi sviluppati dal coaching staff.



Ingresso libero. Immancabile appuntamento nell’half time con il cheerleading show del tutto rinnovato, con qualche piccola sorpresa da cogliere al volo per il pubblico di casa.