Ravenna, rubano dagli scaffali dell'Extracoop: madre e figlio arrestati

La vicenda



Madre e figlio, all’interno del supermercato Extracoop, hanno attirato l’attenzione degli addetti al servizio di vigilanza per aver effettuato ripetuti via vai fra gli scaffali dei prodotti.



Giunti alle casse, la donna ha effettuato il pagamento di quanto acquistato, ma alla richiesta della cassiera di mostrare il contenuto dello zaino che il figlio portava con sè, l’uomo ha oltrepassato le barriere antitaccheggio, dandosi alla fuga. Le guardie particolari giurate in servizio antitaccheggio intervenute su richiesta della dipendente, non hanno potuto far altro che constatare l'allontanamento celere del ragazzo e far intervenire il personale della Sezione Volanti della Questura.



Durante le formalità connesse alle verifiche finalizzate ad accertare se anche la donna si fosse impossessata di ulteriore merce, la cassiera si è accorta che il giovane, tenendosi a debita distanza aveva osservato quanto accadeva alla madre che, nel frattempo, si era affrettata a riferire ai poliziotti di non conoscere l’uomo che poco prima era scappato.



La cassiera è riuscita ad avvisare gli agenti che sono riusciti così a bloccare il giovane che si era già disfatto dei prodotti rubati. L’uomo e la donna sono stati condotti in Questura e denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso.