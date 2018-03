Settimana di azione contro il razzismo 2018: presentato il programma delle iniziative a Ravenna

Il programma è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa a cui hanno partecipato Valentina Morigi, assessora alle Politiche per l’immigrazione, e Matteo Cavezzali, Scritture di frontiera.



“Le migrazioni di massa che caratterizzano il nostro tempo – afferma l’assessora Valentina Morigi – sono un fenomeno complesso e articolato che non può essere né ignorato, né strumentalizzato ma va governato con politiche di accoglienza e solidarietà per far fronte a razzismi e intolleranze. E’ importante creare occasioni di riflessione e incontro e coltivare la comprensione, la solidarietà e la fiducia, obiettivi che si prefigge il nostro programma di iniziative”.



Tra i soggetti che hanno contribuito alla predisposizione del programma la cooperativa Camelot, le associazioni Terra mia, Islamic Relief, Alleanza delle associazioni dei tunisini in Italia, Cittadini del mondo, Arci Circolo Mamas', RibellARTI, Amnesty International, con l'Istituzione Classense e l'assemblea legislativa Regione Emilia Romagna.



Gli eventi sono stati preceduti dall’allestimento di “Touroperator - Diario di Vite dal Mare di Sicilia”, mostra dell'artista Massimo Sansavini, allestita nella Manica lunga della Classense e visitabile fino a domenica 18 marzo (tutti i giorni dalle 15 alle 18).



La mostra di Sansavini ha costituito occasione didattica con il progetto "Odissea", dedicato a pratiche educative di prevenzione del razzismo, realizzato in 19 classi di diverse scuole medie di Ravenna Cervia e Russi.



Venerdì 16 marzo dalle 15.30 alle 18.30 nella Casa delle culture in piazza Medaglie d'Oro 4, L'arte dell’incontro, evento di apertura del laboratorio artistico “I mille volti di Ravenna”, conduce l'artista Abra Degli Esposti. Sono invitati a partecipare artisti, dilettanti e curiosi. A cura dell'associazione RibellArti.



Sabato 17 marzo, alle 14.30 nel centro sportivo Dribbling in via Antica Milizia 50, Torneo multietnico di calcetto “Un calcio al razzismo”; organizzato da cooperativa Camelot, associazione Islamic Relief, alleanza delle associazioni dei tunisini in Italia, associazione Cittadini del mondo.



Domenica 18 marzo, nella Manica lunga della biblioteca Classense, in via Baccarini 3, si terrà “Le voci di un eco” performance teatrale musicale sull’immigrazione di Alberto Bedeschi, organizzato dal circolo Arci Scintilla.



Lunedì 19 marzo, alle 18 nella biblioteca Classense, per Scritture di frontiera, presentazione del libro “Tutto quello che è un uomo” di David Szalay.



Mercoledì 21 marzo, alle 18, nella biblioteca Classense per Scritture di frontiera presentazione del libro “Prendiamola con filosofia” di Ermanno Bencivenga.



Giovedì 22 marzo, alle 18, nella biblioteca Classense per Scritture di frontiera presentazione del libro di Donatella Di Cesare “Terrore e modernità”.



Martedì 27 marzo, alle 14.30 e alle 17, nella Casa delle Culture in piazza medaglie d’oro 4 Adel Jabbar incontra prima gli studenti delle scuole superiori in un workshop sul tema “Giovani di ieri e di oggi nei contesti migratori” e successivamente gli insegnanti sul tema “Figli di qui e genitori d’altrove: disuguaglianza sociale e differenza culturale”.



Mercoledì 4 aprile, alle 18, nella biblioteca Classense per Scritture di frontiera si terrà la presentazione del libro “Terremoto” di Chiara Barzini.



Gli appuntamenti di Scrittura di frontiera sono curati da ScrittuRA Festival in collaborazione con l’assessorato all'Immigrazione del Comune.



Per informazioni: 0544/591876 – mail: casadelleculture@racine.ra.it - web: http://casadelleculture.comune.ra.it.