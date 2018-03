Cinema a KM Zero: torna a Gambellara la rassegna cinematografica che abbina film a buon cibo

Il focus dello sguardo “a chilometro zero” di questa edizione è dedicato a Jacopo Quadri, montatore e regista, figura eclettica della cinematografia italiana e internazionale, che alle spalle ha un’ottantina di film montati, tra cui i pluripremiati Fuocoammare, Sacro GRA, Morte di un matematico napoletano e Garage Olimpo e collaborazioni con registi come Bernardo Bertolucci, Paolo Virzì, Apichatpong Weerasethakul, Zhang Yuan, Mohammed Soudani.



La rassegna è organizzata dall’Osteria del Pancotto in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, Endas provinciale di Ravenna ed E-Production ed è stata presentata oggi, negli spazi del Comune, alla presenza dell’Assessore Elsa Signorino, di Fabio Gardella, presidente di Endas provinciale Ravenna, di Luigi De Angelis per E-Production e di Maurizio Accordi dell’Osteria del Pancotto.



“Siamo particolarmente contenti che la terza edizione della rassegna Cinema KM Zero sia dedicata al montatore e regista Jacopo Quadri – ha affermato l’Assessora alla Cultura Elsa Signorino -, di cui si apprezza il lavoro in pellicole di valenza sociale, che raccontano i nostri tempi, e in documentari che propongono la storia di persone ed esperienze che ci parlano di cose semplici e che hanno meritato riconoscimenti internazionali. La proiezione di cinque suoi film, in un contesto così particolare come l’Osteria del Pancotto, dimostra che è possibile parlare di cultura anche in luoghi insoliti grazie a chi, come l’ideatore della rassegna, Marco Müller, propone con lungimiranza”.



“Apprezzo molto Jacopo Quadri - ha aggiunto - che mi piace definire un regista fuori norma proprio perché, nel suo lavoro, ha affermato una volontà di sinestesia, uno scambio continuo fra il linguaggio del cinema e quelli delle arti performative, visive e dello spazio. È calzante che venga presentato un omaggio alla sua persona in una rassegna che, allo stesso modo, ha un approccio votato alla sinestesia come Cinema Km Zero” ha affermato Marco Müller, ideatore del progetto".



Nell’arco dei due giorni di rassegna, saranno proiettati cinque film con la regia di Quadri, dalle prime opere Statici e Marisa, fino alle produzioni che intercettano il mondo del teatro con La scuola d’estate e Il paese dove gli alberi volano, dedicate rispettivamente a Luca Ronconi e Eugenio Barba, fino a Lorello e Brunello, il film che all’ultima edizione del Torino Film Festival si è aggiudicato la Menzione Speciale della Giuria e il Premio Cipputi (il film è proiettato per la prima volta in Emilia Romagna), ed è stato selezionato in concorso all'ultima Berlinale.







PROGRAMMA



SABATO 17 MARZO 2018 - cena a buffet ore 19.30, proiezione ore 21



Statici (ITA, 1994 - 1997, 24’)

Marisa (ITA, 2000, 9’)

Lorello e Brunello (ITA, 2017, 85’)





DOMENICA 18 MARZO 2018 - pranzo a buffet ore 13.30



ore 15 - La scuola d’estate (ITA, 2014, 87’)

ore 17 - Il paese dove gli alberi volano (ITA, 2015, 77’)





€ 20: cena o pranzo + proiezione. €5: solo proiezione.

Prenotazioni: 3920185087 – info@e-production.org

Via Gambellara 73/a, Ravenna.