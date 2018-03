Ravenna, il Liceo Classico ospita l'Agone Placidiano: gara nazionale di traduzione dal greco antico

La gara di quest'anno avrà come tema Dike-la giustizia, e vedrà i partecipanti, iscritti da vari licei di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto. Marche e Puglia. cimentarsi nella traduzione e commento di un testo in prosa o poesia scelto dal prof. Alessandro Iannucci, docente di Letteratura greca presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna a Ravenna e autorità scientifica di riferimento della gara fin dalla sua prima edizione.



Sempre Iannucci presiederà la commissione giudicatrice che selezionerà le tre prove vincitrici a cui saranno destinati tre premi di 600, 400 e 300 euro.



Il primo classificato parteciperà alle Olimpiadi Nazionali di Cultura Classica organizzate dal Ministero dell'Istruzione, che ha selezionato l'Agone fra le gare valide per l'accesso alla prestigiosa competizione; due anni fa è stata insignita del primo premio nella sezione di greco proprio la vincitrice dell'Agone ravennate, Anna Colnago del Liceo Casiraghi di Cinisello Balsamo, istituto presente con altri alunni anche a quest'edizione.



Giovedì 5 aprile si svolgerà il Piccolo Agone Placidiano, gara di traduzione dal greco destinata agli alunni dei corsi inferiori e svolta presso i 48 licei iscritti di 12 regioni italiane e della Città del Vaticano; le prove saranno preparate e trasmesse dal Liceo Alighieri di Ravenna, che consegnerà un attestato di merito a tutti i vincitori locali selezionati dai licei partecipanti, in occasione della cerimonia pubblica di premiazione del X Agone, prevista per il maggio prossimo.



Ogni anno Agone e Piccolo Agone coinvolgono circa 2.000 studenti in tutto il territorio nazionale, confermandosi come evento prezioso per la valorizzazione fra le giovani generazioni del grande patrimonio culturale che la letteratura greca antica ci ha trasmesso.