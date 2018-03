Infrastrutturazione per la rete internet a Castiglione: martedì assemblea pubblica sul tema

Martedì 20 marzo, alle 20.45, nella sala Tamerice, in via Vittorio Veneto 21, a Castiglione si terrà l’assemblea pubblica, promossa dagli assessorati al Decentramento e alle Attività produttive di Ravenna, sul tema “Infrastrutturazione per la rete internet nell’area di Castiglione: cosa è stato fatto, cosa c'è attualmente, cosa si farà entro il 2020”.