Alimentazione e biologico: a coLABoRA l’Inspirational Talk con Stanislao Fabbrino di Fruttagel

FRUTTAGEL

Fruttagel, Società Cooperativa nata nel 1994, si occupa di trasformazione dei prodotti agricoli e ha sede in due stabilimenti, uno ad Alfonsine di Ravenna e uno a Larino, in Molise. L’azienda è socio fondatore del consorzio Almaverde Bio ed è da anni impegnata a ridurre l'impatto ambientale dei propri impianti di trattamento alimentare, diminuendo il più possibile i consumi di energia ed acqua, e gli scarti di produzione.

IL TALK

Il talk di Stanislao Fabbrino sarà preceduto dai saluti dell’Assessore Cameliani e da un breve intervento di Dario Monti, coordinatore dell’ente gestore di coLABoRA, sul tema startup e innovazione. L’augurio è che i giovani dell’Istituto Perdisa possano davvero trarre ispirazione da questo incontro, sia per il loro futuro professionale che personale.

LE PAROLE DELL’ASSESSORE

”La sperimentazione e la ricerca nel settore del biologico e dell’agroalimentare per ridurre i consumi e l’impatto ambientale – sostiene l’assessore alle Attività produttive, Massimo Cameliani – è un tema di grande attualità e interesse che porta allo sviluppo di comportamenti virtuosi e di metodi innovativi d’impresa in grado di fare la differenza in termini economici e produttivi, consentendo al nostro territorio di fare da guida nella proposta di modelli di cambiamento che guardano indietro alla grande tradizione agricola e in avanti verso le esigenze dei tempi nuovi. Si tratta di una sfida che può rivelarsi vincente e aprire nuovi scenari di businnes per le nuove generazioni”.

Durante il talk ci sarà spazio per le domande e i contributi dal pubblico, e le conversazioni potranno poi seguire in modo più informale davanti a un piccolo buffet. L’incontro è pubblico ed aperto a tutta la cittadinanza interessata.

INFO

Per ulteriori informazioni:

Dario Monti: d.monti@centuria-agenzia.it

Giulia Gulminelli: giulia.gulminelli@feem.it

Tel. + 39 0544 539395

http://www.colaboravenna.it

Facebook: @coLABoRavenna

Twitter: @coLABoRavenna