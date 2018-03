GINNASTICA RITMICA / Edera: a Torino Emma Bulzoni si qualifica per il campionato italiano a Forlì

Emma Bulzoni conquista la medaglia d’argento battendo ginnaste molto forti provenienti da regioni quali Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte e rappresenterà la città di Ravenna al campionato italiano Gold. Una soddisfazione anche per la città, che con la società Edera Ravenna si può di nuovo dire nell’olimpo della ginnastica ritmica in Italia.

Ottimi risultati anche per le ginnaste Felicia Baes che chiude all’11º posto in classifica e Sofia Masci che chiude al 14º posto in una gara di altissimo livello in una competizione giocata fino all’ultimo su pochissimi decimi di punteggio.

"Tantissimo l’orgoglio e la felicità nelle tecniche Camilla Casadio, Alessia Gugliermetti e Sara Tiene con un sentito ringraziamento anche al Mental Coach Enrico Bartolini che grazie al suo lavoro con le ginnaste ha contribuito a questo splendido risultato" scrive in una nota la società.