Mirabilandia riapre le porte: tutto pronto per la nuova stagione, tra spettacoli e feste a tema

Mirabilandia , il parco divertimenti alle porte di Ravenna, riapre i propri cancelli giovedì 29 marzo , pronta a offrire divertimento formato famiglia e, per gli amanti dell’adrenalina, attrazioni top in Italia e in Europa. Tutto da scoprire il palinsesto spettacoli, da sempre fiore all’occhiello del parco.

Tra gli altri, ci saranno Otto l'Esploratore che, entrato in possesso di una rara pietra preziosa, deve battersi con un gruppo di banditi messicani, sfidandoli per liberare la sua amica Mirabella, presa in ostaggio, Peter Punk che mette in scena le avventure di Peter Pan e della fata Campanellino in un inedito e originale stile steampunk, tra aerialists, ballerini, cantanti e una colonna sonora di grande effetto, Mirabilandia the Movie, dove un regista di fama mondiale si appresta a girare la scena principale del suo ultimo film d’azione proprio a Mirabilandia, dovendosela cavare tra ballerini gangster e cantanti indisciplinati.

Mirabilandia non si ferma qui. Immancabile l’appuntamento con Sfida a Hot Wheels City, lo stunt show ad altissimo tasso di adrenalina, considerato il numero uno d’Europa, sempre più ricco di evoluzioni, incredibili veicoli e gag esilaranti in un crescendo di divertimento che culmina con una performance memorabile: il giro della morte più alto del mondo.

Per la stagione 2018 è inoltre in programma un fitto calendario di eventi, tra cui la Festa delle scuole, immancabile appuntamento per gli studenti che si terrà il 9 giugno con il coinvolgimento dei più noti dj del momento, la Notte Rosa del 7 luglio l’evento più cool e atteso dell’estate, la Festa di compleanno di Mirabilandia del 28 luglio e il Summer Party del 25 agosto. In autunno continuano le edizioni di successo dell’Oktoberfest, di Halloween, fino ad arrivare al Natale che il parco ripropone ancor più ricco di magia dopo lo strepitoso successo della prima edizione.

Grande attesa per l’ampliamento di Mirabeach, il parco acquatico di Mirabilandia, 20.000 mq dedicati al divertimento in pieno “stile caraibico”: sorprenderanno la grande piscina a onde di 2.000 mq, i sei inediti scivoli, i punti ristoro, le curatissime aree vip e uno store totalmente rinnovato.

Per i giorni di Pasqua Mirabilandia riserva ai propri visitatori un’offerta assolutamente interessante che prevede l’ingresso gratuito dei bambini fino a 10 anni, prenotando un pacchetto parco+hotel tramite Mirabilandia Vacanze - il Tour Operator di Mirabilandia – o attraverso uno degli hotel partner di Mirabilandia.



Per ulteriori informazioni: www.mirabilandia.it