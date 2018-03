CANOTTAGGIO / Tre ori per la Canottieri Ravenna a San Giorgio di Nogaro

Brilla Alexandra Kushnir, che conquista un oro e un argento. L’oro viene dal doppio Junior femminile, in coppia con Giurisato del Padova. L’equipaggio della giovane atleta ravennate precede sul traguardo Adria e Villach. Nel singolo Junior, invece, Alexandra sfiora soltanto il primo gradino del podio. Dopo aver vinto in modo perentorio la propria batteria, Alexandra viene preceduta solo da Corazza dell’Ausonia. Dietro di lei si piazza il Trieste.



Bella vittoria per Gergo Cziraki nel doppio Senior dove, assieme al compagno di barca Chiumento, precede Padova e Lubiana. Anche lui non riesce a replicarsi nel singolo, dove giunge quarto.



Anche il quattro di coppia ragazzi sale sul primo gradino del podio. Valerio Prestigiovanni, Lavr Shtepa, Victor Kushnir ed il mantovano Fantin conquistano l’oro davanti a Pullino e Timavo. Prestigiovanni e Kushnir ottengono anche l’argento nel doppio Ragazzi maschile, dietro al Sile. Nella seconda finale della stessa specialità, bronzo per Lavr Shtepa in coppia con Fantin, dietro a Padova e Nettuno.



Conquista il secondo posto anche Nicola Catenelli nel singolo Senior, a sei secondi di distanza dall’oro vinto dal Treviso. Nella categoria Senior arriva un’altra medaglia d’argento per la Canottieri Ravenna: è quella di Federico Vannini e Marco Utili che la conquistano nel Quattro di coppia insieme ad Agliastro e Corradetti del Cus Ferrara. L’oro va al misto Treviso-Padova-Timavo, il bronzo alla Bardolino



Un bronzo al femminile giunge dal doppio Allievi C femminile, con la coppia ravennate composta da Agnese Dassani e Chiara Petruzzellis che giunge dietro a Saturnia e Giudecca. Bronzo anche per Federico Vannini nel singolo Pesi Leggeri, alle spalle di Giudecca e Mestre. Stesso risultato per Valerio Ghetti e Marco Prati, che conquistano il terzo posto nel doppio Cadetti maschile, alle spalle di San Giorgio e Saturnia. Valerio giunge poi quarto nel quattro di coppia Cadetti maschile misto con la Ginnastica Triestina.,



Due quarti posti, invece, per Alice Casadei. Il primo giunge nel doppio Ragazzi femminile, in coppia con Bossan del Padova. Bellissima gara per la barca di Alice, a cui sfugge il bronzo per soli 40 centesimi di secondo. Il secondo quarto posto è nel singolo Ragazzi femminile. Sesto posto, invece, per Arianna Putyak nel singolo Cadetti femminile.



Mentre continua la preparazione per il 1° Meeting Nazionale che si svolgerà a Piediluco dal 6 all’8 aprile, due atleti della Canottieri saranno ai collegiali della nazionale. Si tratta di Gergo Cziraki che parteciperà al raduno della nazionale Under 23 a Trieste dal 20 al 28 marzo, e di Nicoletta Palli che parteciperà a quello della nazionale ParaRowing che si terrà a Piediluco dal 23 al 25 marzo.