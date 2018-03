MADRA torna domenica 25 marzo nelle vie del centro e al Salone dei Mosaici

Domenica vi sarà anche un importante incontro di MADRA al Salone dei Mosaici di Piazza Kennedy dove alle 10 si terrà la presentazione del libro Ravennagricola di Mario Pretolani (SBC edizioni). Intervengono: Massimo Cameliani, assessore alle attività produttive del Comune di Ravenna, Danilo Misirocchi presidente Cia Ravenna, Massimiliano Pederzoli presidente Coldiretti Ravenna, Paolo Pasquali presidente Confagricoltura Ravenna, e Mario Pretolani autore del libro.



MADRA è promossa da Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri, si svolge nel centro della città e per la temporanea indisponibilità dei portici di Via Corrado Ricci si terrà come sempre sotto i portici di Via Gordini e - novità - in Piazza Garibaldi dalle 10 alle 19: la piazza e la via ospiteranno le bancarelle di decine di agricoltori locali con l’esposizione/vendita dei prodotti di stagione. Cittadini, visitatori e turisti si troveranno a passeggiare tra prodotti sani, freschi, buoni, in un vero e proprio percorso enogastronomico alla scoperta dell’arte della campagna nel cuore della città.



Il percorso arriva fino alla tavola. Continua, infatti, l’iniziativa “Il buono della terra al ristorante”, che vede coinvolti ben 19 ristoranti del centro, i quali propongono una degustazione di piatti preparati con i prodotti di MADRA e vini del territorio.



“Domenica ci aspetta un doppio appuntamento che sottolinea l’importanza dell’agricoltura del nostro territorio - sottolinea l’assessore Massimo Cameliani - dal punto di vista storico, con la presentazione del libro Ravennagricola che ripercorre le vicende di un settore importantissimo dell’economia, e con la mostra mercato MADRA che è un esempio di successo di un’agricoltura moderna, con gli agricoltori che vengono in città con i loro prodotti e con la testimonianza di un nuovo modo di condurre le imprese agricole”.



L’organizzazione di MADRA è di Tuttifrutti, con la compartecipazione del Comune di Ravenna, il patrocinio della Provincia, il contributo della Camera di Commercio e la collaborazione speciale con Slow Food Ravenna.



Maggiori informazioni su: www.madraravenna.it