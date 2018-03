Studentessa minorenne ravennate denuncia doppio stupro: accusati due spacciatori

È minorenne la studentessa ravennate che ieri, mercoledì 21 marzo, è comparsa davanti ai giudici dell'udienza preliminare per l'incidente probatorio che precede il processo, in cui la ragazza accusa un 40enne tunisino di averla violentata . I fatti sarebbero accaduti la scorsa primavera e la denuncia della giovane è stata presentata la scorsa estate. Il tutto si inserisce in un contesto di droga , che vede il 40enne presunto stupratore nel ruolo di pusher e la giovanissima vittima in quello di acquirente della droga.

Come riporta Il Resto del Carlino in edicola oggi, con un articolo a firma di Andrea Colombari, la giovane sarebbe stata violentata dal 40enne in un casolare abbandonato nella zona della Darsena di Ravenna, dove si era recata per acquistare una dose di eroina.

La vicenda è stata ricostruita ieri pomeriggio davanti al gip Andrea Galanti, mentre il Pm d'udienza è Antonio Vincenzo Bartolozzi e la titolare dell'inchiesta della polizia, Monica Gargiulo.

Il 40enne, difeso dall'avvocato Giorgio Vantaggiato, è ora in custodia, per altre vicende legate al mondo dello spaccio e ha negato le accuse di abuso, ma dovrà comunque rispondere anche di spaccio aggravato (per la giovane età della ragazza), oltre che di violenza sessuale.

Questo non è purtroppo l'unico episodio di violenza che la giovanissima denuncia: qualche mese dopo, nel settembre dello stesso anno, avrebbe subito abusi sessuali da parte di un altro spacciatore tunisino, questa volta 30enne, all'interno di un casolare abbandonato in via Faentina. La Pm Monica Gargiulo ha già chiesto al tribunale di procedere con l'incidente probatorio e dunque a breve la ragazza tornerà davanti ai giudici per la testimonianza.

Il sospettato è già stato riconosciuto in foto dalla giovane, attualmente si trova in libertà e dovrà rispondere di violenza sessuale, sequestro di persona e calunnia, per aver accusato due stranieri, forse testimoni della vicenda con la giovane, di averlo picchiato e rapinato.