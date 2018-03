Funerali: Aser rateizza la spesa agli utenti meno abbienti. Nel 2017, 61 richieste effettuate

La rateizzazione è effettuata direttamente dall’azienda, senza ricorso a istituti di credito. Lo scorso anno le richieste sono state complessivamente 61, pari al 6% delle pratiche svolte dall’azienda nonché al fatturato legato alle onoranze. Mediamente, si parla di 8-9 rate complessive per ogni pratica.



“I dati registrati da questo specifico servizio ci confermano la validità della scelta fatta dall’azienda – sottolinea la presidente di Aser, Silvia Bagioni -. In un momento delicato come quello di un funerale, per alcuni utenti anche la spesa (magari improvvisa) può diventare un costo non irrilevante: abbiamo cercato di venire loro incontro con questa proposta, che effettivamente ha avuto il riscontro da parte di diverse persone. Per un’azienda come la nostra, particolarmente attenta anche alle fasce meno abbienti della popolazione, si tratta di un ulteriore servizio in linea con i nostri principi e la nostra filosofia operativa, che guarda prima di tutto agli interessi delle nostre comunità”.