La natura a due passi: escursione di primavera alla scoperta di flora e fauna al museo NatuRa

L’escursione prevede anche il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno, è previsto con costo di 6,00 euro a persona comprensivo di noleggio binocolo, guida e traghetto, per partecipare è necessaria la prenotazione.



Il pomeriggio di domenica proseguirà poi dalle 14 alle 18 con Scienza in gioco! AVES nel mondo degli uccelli, approfondimento sul mondo degli uccelli, adattamenti al volo, osservazioni allo stereoscopio e al microscopio, approfondimenti con attività a ciclo continuo per tutto il pomeriggio. Le bambine e i bambini avranno la possibilità di utilizzare i materiali del laboratorio del Museo che rimarranno disponibili per tutto il pomeriggio, con la guida continua di un esperto museale.



L’attività è compresa nel biglietto d’ingresso al museo e si svolgerà all’interno del laboratorio quindi anche in caso di maltempo.



Per info e prenotazioni 0544 528710 natura@atlantide.net.