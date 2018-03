Taglio del nastro per Assaggi di Primavera: parte il week end dedicato a gusto e moda

Oltre 50 le aziende presenti, nei settori dell’artigianato, della moda, dell’estetica, del benessere, del food e del “green” in genere, che coinvolgeranno il pubblico in eventi, sfilate, degustazioni, dimostrazioni, progetti, intrattenimento e animazione.



Su piazza Kennedy si terrà esposizione e mostra mercato di piante, fiori e arredo per casa e giardino mentre i produttori aderenti a Campagna Amica proporranno un mercato straordinario con le eccellenze enogastronomiche del territorio a KM 0.Sarà possibile fermarsi per una pausa golosa o semplicemente per degustare un buon calice di vino o birra artigianale offerti dall’enoteca itinerante Vino al Vino e dal Birrificio artigianale Gatti Rossi.



Anche dentro Palazzo Rasponi verrà allestita una speciale Area del Gusto con tanti appuntamenti dedicati al buon cibo, dal brunch all’aperitivo, con particolare attenzione alle proposte di ristorazione vegetariana (ma non solo) in collaborazione con La Reverie.



Il piano nobile del palazzo ospiterà una vetrina esclusiva dedicata all’Artigianato di qualità con una selezione delle migliori botteghe artigiane e delle loro realizzazioni “fatte a mano”. Pezzi unici, originali, artigianali e creativi: dalla ceramica, al mosaico, dalla sartoria alle tele stampate, dal bijoux al complemento d’arredo.



Una nuova area dedicata a Benessere e salute accoglierà i visitatori con “assaggi” di trattamenti per un riequilibrio psico-fisico e un benessere quotidiano: riflessologia plantare e facciale, campane tibetane e trattamento shiatsu.



Lo splendido salone delle feste farà da cornice alle scenografiche sfilate dedicate alla moda, alla bellezza e al glamour.

Sabato pomeriggio, alle 16.30, sfilata di acconciature “Le icone della musica e i grandi musical” con gli allievi del corso di qualifica per acconciatore ed estetista, del corso di operatore alle cure estetiche e del corso tecnico dei trattamenti estetici della Scuola del Benessere CNA Ravenna, ECIPAR Ravenna e IAL Emilia Romagna.

Domenica pomeriggio, alle 16, saranno invece protagonisti gli acconciatori professionisti con la sfilata-show ispirata al mosaico contemporaneo “Capelli d'artista” con Alessandra e Susanna Aribelli Parrucchieri, Emma Gatta Parrucchieri, Lorena Gondolini Aribelli Parrucchieri, Via Veneto 5 Aribelli Parrucchieri , Vittoria Grassi Parrucchieri, Vittorio Parrucchieri, Stile Libero, Quintessence Parrucchieri Elena Miccoli e Enis e Linea Dielle Hair Stylist. Gli accessori saranno realizzati dalle botteghe di mosaico Anna Fietta, Dimensione Mosaico e Barbara Liverani mentre gli abiti saranno creati appositamente per l’occasione dalla stilista Cristina Rocca.



In tema di verde e natura, sabato mattina alle 11, si terrà il dibattito incentrato sul nuovo bonus fiscale al 36% “Piantiamo il verde in casa e condividiamolo sul Condominio” condotto dall’Ing. Arch. Barbara Bartoli e con interventi a cura di Cna. In tema di salute e Benessere, domenica mattina alle 11, si terrà l’incontro “Quando il corpo parla. Ogni sintomo è un messaggio: impariamo a capirlo!” condotto dalla naturopata Marina Casadei e Mirca Trombini.



Domenica mattina alle 11 le Guide in rete CNA offriranno l’opportunità di una visita guidata con aperitivo finale alla sala dei mosaici della casa del mutilato (su prenotazione al cell 3395907862 oppure a guideinretecna@gmail.com). Il ciclo musivo, da poco riaperto al pubblico, è una delle testimonianze più importanti del XX secolo.



Per tutto il week end ci sarà inoltre un ricco programma di intrattenimento e animazione: sabato pomeriggio, dalle 16 su Piazza Kennedy, l’esibizione delle ginnaste agoniste della sezione ritmica di Edera Ravenna, domenica pomeriggio, dalle 16 presso il cortile di Palazzo Rasponi, le dolci note dell’arpa di Marta Celli e a seguire, dalle 17 su piazza Kennedy in collaborazione con Fellini Scalino 5, musica e balli country con la scuola di ballo Free to Dance.



Questa terza edizione ospiterà anche due importanti momenti dedicati alla solidarietà e beneficenza. Domenica mattina, alle 11 su piazza Kennedy, avverrà la consegna di cane guida ad una persona non vedente grazie alla raccolta fondi promossa dal Lions Club Ravenna Host. A seguire una piccola esibizione di cosa significhi “essere cane guida” in collaborazione con Servizio cani guida Lions Onlus di Limbiate (Mi). Domenica pomeriggio, al termine della sfilata di acconciature, “I fiori di Ravenna” e Linea Rosa: bellezza, arte e solidarietà a sostegno del centro anti- violenza del nostro territorio.



“Questo evento, che oramai si sta consolidando a Ravenna, ha un duplice obiettivo - afferma Marcello Monte, presidente della CNA Comunale di Ravenna -. Da un lato valorizzare le piccole imprese del territorio che spesso faticano a trovare palcoscenici dove esporre i propri prodotti e, dall’altro, valorizzare Palazzo Rasponi e Piazza Kennedy dove avrà luogo la manifestazione. Sottolineo che abbiamo aperto una collaborazione anche con Maurizio Bucci e l’Associazione Tessere del 900 che da pochi giorni gestiscono la Sala dei Mosaici del Palazzo. La nuova Piazza Kennedy unitamente a Palazzo Rasponi e ora al Palazzo del Mutilato devono essere viste come un unico importante spazio del centro storico che, insieme agli operatori che vi si affacciano, ha grandi potenzialità attrattive”.



“Assaggi di primavera – sostiene l’assessore alle Attività produttive Massimo Cameliani – costituisce ormai da qualche anno un prezioso appuntamento per mettere in vetrina le eccellenze del territorio nel segno di quella che è la nostra azione amministrativa tesa alla promozione dell’identità locale coniugata con le sfide della modernità, dell’innovazione, delle nuove tendenze e di tutto ciò che si muove nella nostra città, ma anche al di fuori di essa. La manifestazione si svolgerà tra piazza Kennedy e Palazzo Rasponi, spazi che si prestano e che si propongono come cornici ideali di piccoli e grandi eventi per questioni sia estetiche sia funzionali e logistiche”.



Ingresso gratuito.

Orari: Sabato e Domenica - dalle 10.00 alle 19.00

Programma dettagliato su Facebook “Assaggi di primavera”