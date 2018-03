"Ravenna Musica 2018": al Teatro Alighieri arriva l’Orchestra Sinfonica Rossini con Stabat Mater

L’orchestra

L’orchestra, con doppia sede a Pesaro e Fano, costituisce la principale formazione della Regione Marche. Ospite regolare delle principali stagioni liriche del territorio come quelledi Fano, Ancona e Jesi, è in pianta stabile da oltre un decennio al Rossini Opera Festival. Nel2014ha vinto l’Oscar della Lirica per l’incisione dell’opera Aureliano in Palmira di Gioachino Rossini, produzione del Rossini Opera Festival.

Lo Stabat Mater

Lo Stabat Mater sarà eseguito dalla compagine marchigiana insieme aiCori Ludus Vocalis di Ravenna e San Carlo di Pesaro. Sul podio, Nicola Valentini, uno dei più interessanti giovani direttori d’orchestra italiani, riconosciuto dalla critica internazionale come esperto conoscitore del linguaggio barocco, classico e belcantistico. Composto tra il 1832 e il 1841, lo Stabat Mater è una sequenza liturgica in musica, molto ricca nell'inventiva e nella struttura armonica. Si articola in dieci sezioni che culminano con un "Amen, in sempiterna" in stile fugato. Venne eseguita con successo la prima volta nel 1842 a Parigi. Le voci saranno quelle del soprano Elisa Balbo, del mezzosoprano Nozomi Kato, del tenore Giordano Lucà e del basso Pablo Ruiz.

INFO

Inizio concerto ore 20.30.

http://www.teatroalighieri.org/programma_spettacoli/calendario/pagina801.html