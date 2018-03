La Mille Miglia a Ravenna e Cervia nella prima tappa del prossimo 16 maggio

Da Brescia a Roma e ritorno in quattro giorni, passando da Ravenna e Cervia Milano Marittima. Questa è la Mille Miglia 2018 con 1.743 chilometri, 112 prove cronometrate e 6 prove di media oraria, centinaia di auto d'epoca per 725 equipaggi iscritti alla gara, che provengono da 44 Paesi distribuiti in tutti i 5 continenti. Questa mattina i Sindaci di Ravenna e Cervia - Michele de Pascale e Luca Coffari - hanno espresso tutta la loro soddisfazione per la nuova sinergia fra le due città che ha consentito di riportare la Mille Miglia in Romagna.

LE DICHIARAZIONI DI MICHELE DE PASCALE E LUCA COFFARI

Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna: “Siamo felici di ospitare nella nostra città la storica e leggendaria corsa delle Mille miglia, tanto amata e attesa dai ravennati. Una manifestazione di livello internazionale e un’occasione importante per mostrare la nostra magnifica città a tanti appassionati della bellezza del nostro paese. La sinergia con Cervia inoltre genererà un circolo virtuoso, amplificando ancora di più i benefici per il nostro territorio, dimostrando concretamente come lavorare insieme ai territori limitrofi, nell’ottica della Destinazione Romagna, sia fondamentale per affrontare con successo le sfide del turismo contemporaneo attraverso un’offerta ricca e variegata ancora più forte e competitiva. Le auto transiteranno da Ravenna nel tardo pomeriggio del 16 maggio, questo consentirà di arricchire ulteriormente l’evento coinvolgendo attivamente tutta la cittadinanza in una serata di festa”.

Luca Coffari Sindaco di Cervia: “Cervia sarà la prima tappa della gara delle Mille Miglia del 2018 e migliaia di persone assisteranno all’evento delle auto storiche. Per la nostra città è una grande opportunità che vedrà 440 auto d'epoca e oltre 1.400 presenze nelle nostre strutture. Le Mille Miglia è una delle iniziative più attese e suggestive, di portata nazionale ed internazionale che contribuirà a far conoscere Cervia anche ad un pubblico diverso rispetto a quello legato tradizionalmente al turismo balneare. La collaborazione con Ravenna è fondamentale per fare in modo che questo evento valorizzi il nostro territorio nella sua complessità. Le Mille Miglia insieme a Ravenna è anche un esempio di come si può lavorare nell’ottica della destinazione Romagna, per un’integrazione vera e propria e per la promozione e commercializzazione turistica con piani inter-comunali. Dobbiamo coordinare tutte le potenzialità dell’offerta, presentando le caratteristiche non in modo frammentario e parcellizzato, ma nell’ottica dell’insieme. Per questo è importante l’azione sinergica in collaborazione fra località, oramai non è più pensabile un turismo e una promozione dei singoli luoghi che non comprenda l’intero sistema Romagna”.

LA 1000 MIGLIA 2018: 450 EQUIPAGGI DAI 5 CONTINENTI

Da mercoledì 16 a sabato 19 maggio, le vetture provenienti da 72 case costruttrici attraverseranno 7 regioni, oltre 200 località d’arte e cultura, da Brescia a Roma e ritorno come da tradizione. In costante crescita le domande di partecipazione al “museo viaggiante unico al mondo”, come fu definito da Enzo Ferrari. I 725 equipaggi iscritti alla gara provengono da 44 Paesi distribuiti in tutti i 5 continenti; le iscrizioni provenienti dall’Italia rappresentano il 28% del numero totale.

Sono 208 su 1.450 gli iscritti dei quali non è possibile, al momento, determinare la nazionalità di appartenenza: in alcuni casi, si tratta degli equipaggi delle automobili iscritte dalle Casa automobilistiche, che attendono fino all'ultimo per rendere noti i nomi degli occupanti; in altri casi, per motivi di sicurezza o riservatezza, i nomi resteranno coperti da una "X" anche durante la gara. Gli esemplari che hanno preso parte ad almeno una delle ventiquattro edizioni della 1000 Miglia di velocità disputata dal 1927 al 1957 sono 99. Gli equipaggi in lista d'attesa, pronti a sostituire eventuali defezioni, sono 121. L’eventuale sostituzione di una vettura avverrà con un modello il più simile possibile.

Sono 44 i Paesi di provenienza delle richieste di partecipazione mentre gli equipaggi accettati provengono da 36 Nazioni di tutto il mondo. Il Paese più rappresentato continua ad essere l’Italia con 405 domande di partecipazione e 254 equipaggi accettati, 28% del totale. L’Olanda si conferma al secondo posto, con 199 domande e 127 accettati, seguita da Germania (147 domande, 74 accettati) e Regno Unito (109 domande, 62 accettati). Crescono ancora le partecipazioni del Belgio (85 richieste, 54 accettati), degli Stati Uniti d’America (71 richieste, 51 accettati) e degli appassionati Giapponesi (29 richieste, 26 accettati). Il numero di Paesi e le percentuali indicate potrebbero cambiare quando saranno resi noti i nomi - e le nazionalità - delle persone al momento identificate da una "X" nell'elenco iscritti. La casa automobilistica più rappresentata è Alfa Romeo con 47 vetture, a seguire Fiat con 42, Jaguar con 34 e Mercedes-Benz con 33.

IL PERCORSO

Prima tappa da Brescia a Cervia-Milano Marittima, mercoledì 16 maggio. Con il via della prima auto alle 14:30 dalla pedana di Viale Venezia a Brescia prenderà il via la 1000 Miglia 2018, destinazione Cervia - Milano Marittima. Lungo il percorso le vetture attraverseranno Desenzano e Sirmione del Garda, entreranno nel Parco Giardino Sigurtà e, passando per Mantova e Ferrara, raggiungeranno Comacchio per dirigersi a Ravenna e terminare la prima giornata di gara a Cervia-Milano Marittima.

Seconda tappa da Cervia-Milano Marittima a Roma, giovedì 17 maggio. Al via di prima mattina verso Roma, le auto della 1000 Miglia incontreranno Pesaro, la Repubblica di San Marino, San Sepolcro e Arezzo, dove è prevista la breve sosta per il pranzo; ripartenza verso Cortona, Orvieto e Amelia per giungere a Roma concludendo la tappa in parata lungo via Veneto, prima di raggiungere gli hotel.

Terza tappa da Roma a Parma, venerdì 18 maggio. Partenza alle prime luci dell’alba per la terza, lunga tappa di risalita dalla Capitale: tutto d’un fiato da Ronciglione, Lago di Vico, Viterbo, Radicofani e Siena fino a Monteriggioni per la sosta pranzo. Il viaggio di ritorno riprenderà verso San Miniato e le mura di Lucca e, risalendo verso Pietrasanta, toccherà la Liguria a Sarzana, attraversando il Passo della Cisa, e giungere a Parma, città sede dell’ultima notte di gara.

Quarta tappa da Parma a Brescia, sabato 19 maggio. La tappa più breve regalerà due tra le numerose novità del percorso della 1000 Miglia 2018: attraverso Salsomaggiore Terme, Piacenza e Lodi, le auto in gara faranno rotta su Milano, attraversando il cuore della metropoli lombarda: il controllo timbro previsto in Piazza Duomo regalerà per la prima volta uno scenario unico a tutti i partecipanti alla corsa. Da Milano in direzione Arese, gli equipaggi proseguiranno per il passaggio nel rinnovato Museo Storico Alfa Romeo, per fare il loro ingresso all’Autodromo di Monza per l’ultimo pranzo sul percorso di gara. Il tratto finale della corsa vedrà i passaggi da Bergamo, Chiari e Ospitaletto prima di tagliare il traguardo, nel primo pomeriggio, sulla pedana di Viale Venezia. Meritato arrivo dopo 1743 chilometri in quattro giorni attraverso l’Italia più bella.

- LE STRADE A RAVENNA

- LE STRADE A CERVIA

LE DICHIARAZIONI DEGLI ORGANIZZATORI

PIERGIORGIO VITTORINI Presidente dell’Automobile Club di Brescia: «Per la 1000 Miglia quest’anno si apre un importante decennio, che la condurrà al traguardo dei 100 anni. La Freccia Rossa dovrà ulteriormente incrementare il proprio inossidabile fascino, valicando i confini dell’evento d’eccezione che dura pochi giorni, riuscendo a coinvolgere il proprio pubblico per cinquantadue settimane all’anno. Grazie a 1000 Miglia Srl, la società interamente partecipata da ACI Brescia che organizza la corsa, la Freccia Rossa apparirà anche in due altri eventi: 1000 Miglia Green, riservata a vetture a propulsione 5 elettrica, e Coppa delle Alpi by 1000 Miglia, che contribuirà al processo di internazionalizzazione della Freccia Rossa, attraversando - nel periodo invernale - i quattro Paesi sui due fronti dell’arco alpino. 1000 Miglia Srl e l’Automobile Club di Brescia non saranno soli: grazie a recenti accordi, la potremo contare sul sostegno delle più importanti realtà automobilistiche italiane, quali ACI Sport e l’Automobile Club Storico Italiano, oltre - a livello internazionale - FIA e FIVA».

ALDO BONOMI Presidente 1000 Miglia srl: «Presentiamo oggi la 1000 Miglia 2018, trentaseiesima rievocazione della corsa di velocità disputata tra il 1927 e il 1957. La corsa simbolo di eccellenza italiana nel mondo che coniuga tradizione e innovazione, sportività ed eleganza, internazionalità e stile di vita italiano, si svolgerà dal 16 al 19 maggio prossimi. Quest’anno la gara è anticipata di un giorno rispetto alla tradizione per dare alla città di Brescia un indimenticabile spettacolo di arrivo della corsa in concomitanza con la Notte Bianca. Sono 44 i paesi di provenienza delle richieste di partecipazione, mentre gli equipaggi accettati provengono da 36 Nazioni e le richieste sono in continua crescita, a dimostrazione che la 1000 Miglia è un evento sempre più sentito, anche a livello internazionale. Il pubblico degli appassionati la aspetta sempre con grande entusiasmo e partecipazione».

GIUSEPPE CHERUBINI Vicepresidente del Comitato Operativo della 1000 Miglia 2018: «1000 Miglia è un viaggio unico ed affascinante alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, culturali e architettoniche del nostro paese, un’esperienza indimenticabile per chi la fa e per chi la guarda. Molte sono le novità del percorso di quest’anno sulla tradizionale tratta Brescia-Roma-Brescia che vedrà come città di tappa Cervia-Milano Marittima, Roma, Parma: torneremo sul Passo della Cisa, era successo solo una volta nel 19 49; andremo a Milano, dove per la prima volta, in piazza Duomo, avrà luogo il controllo timbro; infine gli equipaggi passeranno per il rinnovato Museo Storico Alfa Romeo, per fare il loro ingresso all’Autodromo di Monza per l’ultimo pranzo sul percorso di gara».

LE INVASIONI POETICHE

Capitanato da Livia Santini, un gruppo di amici si è ritrovato intorno ad un'idea comune che è quella di riappropriarsi delle emozioni. Cercando su facebook Invasioni Poetiche si trova una miriade di poesie; ognuno posta la propria preferita, o che ha scritto lui stesso, e ad ogni Invasione Livia Santini si occupa di stamparla in modo che poi - con fili di lana, mollette e scotch - si possa, tutti insieme, riempire i luoghi prescelti di fogli colorati di poesie. Lo scopo è che i passanti si fermino a leggerle, le fotografino o se le portino via. Le poesie sono quelle condivise sul social ma anche quelle che ciascuno si porta stampate da casa, se crede. I versi sono presi da poeti di tutto il mondo e dove possibile hanno anche la traduzione in lingua originale. Sono già state fatte diverse Invasioni e tutte hanno sortito l'effetto sperato e dunque hanno abbellito il luogo in cui sono state pensate e incuriosito i passanti e i turisti (giovani e meno giovani) e regalato parole belle e spunti di riflessione.

All’arrivo della Mille Miglia a Ravenna, il 16 maggio, gli equipaggi e gli astanti saranno invasi da poesie e fogli colorati di parole belle, con decorazioni creative di molti studenti di varie scuole della città. Saranno preparate poesie per i piloti della Mille Miglia che arriveranno in città. Sarà un arrivo molto poetico e sorprendente. Per partecipare basta andare sulla pagina facebook Invasioni poetiche.