I Lions premiano 28 studenti di Ravenna per il concorso internazionale "Un poster per la pace"

L'iniziativa incoraggia i giovani, dagli undici ai tredici anni, a esprimere artisticamente il proprio concetto di pace ed a creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo; ogni anno viene proposto un tema originale, che per l'anno 2017-2018 è stato “Il futuro della pace”. Per il Concorso vengono selezionati ventiquattro finalisti internazionali, che rappresentano il lavoro di oltre 500.000 giovani.



Il primo premio internazionale consiste in un riconoscimento in denaro ed alla partecipazione, con il Presidente del Club sponsor, alla speciale cerimonia di premiazione che si tiene in occasione della Giornata Lions presso le Nazioni Unite a New York. Gli altri ventitré finalisti sono classificati ex aequo.



A Ravenna hanno preso parte al concorso oltre 1200 studenti delle Scuole Medie, sponsorizzate dai Lions Club “Ravenna Host”, “Ravenna Dante Alighieri” e “Ravenna Romagna Padusa”.





Scuole medie che hanno partecipato al concorso:



San Pier Damiano, San Vincenzo De' Paoli, Enrico Mattei, Don Minzoni, Mario Montanari, Guido Novello, Ricci Muratori, Vincenzo Randi, Istituto Tavelli.

Per ogni scuola sono stati selezionati i tre poster più significativi in relazione al tema del concorso e i relativi autori, unitamente ai dirigenti scolastici e ai docenti degli istituti di appartenenza, sono stati premiati, alla presenza del Prefetto dott. Francesco Russo, dell’Assessore Giacomo Costantini, del Presidente della Prima Circoscrizione Lions Fausto Pasini, del Presidente della Zona B Lions Piero Alvisi, dell’Officer Distrettuale Lions Ciancarlo Ceccolini, dei presidenti del Lions Club “Ravenna Host” Felice Samorè, “Ravenna Dante Alighieri” Caterina Lacchini e “Ravenna Romagna Padusa” Susanna Falzoni e del “Leo Club Ravenna” Massimiliano Scaioli. Agli studenti classificati di ogni Istituto è stato conferito un premio da parte dei tre Club Lions sponsor.





I ventotto premiati sono stati:



Guido Novello

Alunni: Morini Bianca, Seadinovska, Beglaryan David;

insegnanti : Giacomin Manuela;

dirigente: Zinno Gennaro.



Don Minzoni

Alunni: Guberti Giulia, Zamboni Chiara, Casesa Andrea;

insegnanti : Basigli Andrea,Belli Melania,Camanzi Laura, Pasini Irene;

dirigente: Solaini Carla.



Scuola Paritaria Tavelli

Alunni: Pulizzi Chiara, Fabi Gregorio, Ambrosini, Rebecca;

insegnate: Simoni Elisa;

dirigente : Signorielli Patrizia.



Mario Montanari

Alunni : Zauli Adele, Cicchetti Michela, Talleri Chiara;

insegnanti : Muccini Gabriella,Goffi Federica;

dirigente : Gardini Nadia.



Scuola Paritaria S. Vincenzo De Paoli

Alunni: De Pol Enrico, Rabotti Maria Costanza, Santucci Federico;

insegnante: Laghi Francesco;

dirigente: Giovanetti Enrica.



Vincenzo Randi

Alunni: Castellucci Alice, Fenati Luca, Ricci Edoardo;

insegnanti: Ciucci Giovanni, Babini Rita;

dirigente: Falconi Paola.



S.Pier Damiano

Alunni: Carollo Viola, Cortini Gaia, Cangialeoni Giada;

insegnante: Savorelli Eva;

dirigente : Baldassarri Alessandra.



Enrico Mattei, Marina di Ravenna

Alunni: Gennari Gloria Michelle, Bonazza Simone, Tomba Claudia, Sejfulai Suela;

insegnanti:Borghesi Edoardo, Pasini Irene;

dirigente : Frassineti Giancarlo.



Ricci Muratori

Alunni: Schimicci Clara (prima classificata anche nella 1a Circoscrizione Lions), Borgese Luisa, Vazquez Francesca;

insegnanti: Lenzi Antonio, Corelli Angela;

dirigente: Baldassarri Alessandra.



Al termine della premiazione è stato offerto un buffet realizzato con la collaborazione del Sindacato Panificatori Artigiani della Provincia di Ravenna.