Riconosciuta l'esposizione all'amianto di un lavoratore dell'Enichem

L’INAIL aveva pure rilasciato la certificazione di esposizione fino al 2000 - si legge nella nota diramata dall'Ona - ma l’INPS non ha riconosciuto il diritto al lavoratore determinandone quindi la prosecuzione dell’attività lavorativa nonostante il diritto al prepensionamento di cui ora il lavoratore potrà godere grazie a questa sentenza.



«Non comprendo le ragioni per le quali l’INPS si ostini a negare i diritti dei lavoratori - riprende l'avvocato Bonanni - esposti ad amianto, che debbono ottenere le rivalutazioni contributive per il prepensionamento. Nonostante i tanti interventi restrittivi del legislatore e della giurisprudenza, abbiamo ottenuto un’altra vittoria contro l’INPS, che sembra più un ente impegnato contro i lavoratori dell’amianto piuttosto che un ente dello Stato chiamato ad applicare leggi dello Stato».





L’impegno dell’Osservatorio Nazionale Amianto prosegue in tutta Italia per far ottenere ai lavoratori esposti ad amianto il prepensionamento. L’ONA chiede al nuovo governo di abolire la legge Fornero quantomeno per i lavoratori dell’amianto e ha assicurato l’assistenza legale gratuita attraverso lo Sportello Amianto (https://www.osservatorioamianto.com/sportello-nazionale-amianto/).



«Occorre che l’INPS inizi a rispettare la norma sul pensionamento amianto e che ci siano precise responsabilità» dichiara Antonio Dal Cin, coordinatore nazionale ONA ed insiste anche Calogero Vicario, dirigente nazionale dell’associazione. L’associazione comunica che c’è tempo per chiedere il pensionamento amianto per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’asbestosi, del mesotelioma o del tumore polmonare entro il 31 marzo 2018 ed è per questo che rivolge un appello a tutti gli organi di stampa.