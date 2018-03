Guidava ubriaco e senza patente a Ravenna: oggi deve scontare la pena

La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di esecuzione di pene nei confronti di un 35enne marocchino domiciliato a Sant’Agata sul Santerno. Nell’ottobre 2009 a Ravenna, nel corso di un controllo, fu trovato alla guida di un autoveicolo privo di patente di guida, perché mai conseguita, ed in stato di ebrezza.



Per l’episodio l'uomo venne condannato alla pena di 2 mesi e 20 di reclusione ed ora, dopo il ricorso in Corte d’Appello e senza avere richiesto la misura alternativa alla detenzione prevista dall’ordinamento, la Giustizia gli ha presentato il conto.



Nella serata di ieri, giovedì 29 marzo, il personale della Sezione Antidroga ha rintracciato a Sant’Agata sul Santerno il 35enne, richiedente protezione internazionale e gravato da numerosi precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio.



Dopo la notifica dell’ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna ed al termine delle formalità di rito lo straniero è stato associato alla Casa Circondariale di Ravenna.