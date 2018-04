Pasqua nera su strade provincia: incidenti a Lugo, Faenza e Lidi. A Camerlona morta una giovanissima

INCIDENTE TRA AUTO A CAMERLONA: UN MORTO E CINQUE FERITI

Il primo e più tragico scontro si è avuto attorno alla mezzanotte tra sabato 31 marzo e domenica 1° aprile, a Camerlona, sull'Adriatica, all'incrocio con via Bagarina. e una delle quali si stava immettendo sulla statale 16 sono venute a collidere e nel violento impatto entrambe le vetture sono finite nel fosso. Uno dei passeggeri della vettura in immissione sulla statale, una ragazza di appena 21 anni, è stata sbalzata fuori dal veicolo, finendo sull'asfalto ed è stata centrata da una terza auto di passaggio. La giovane è morta sul colpo.

Feriti tutti gli altri occupanti dei mezzi, due in modo grave: sono stati trasportati negli ospedali di Ravenna, Lugo e Cesena dai sanitari del 118 intervenuti con numerose ambulanze e auto medicalizzate.

SCONTRO TRA AUTO E DUE MOTOCICLISTI A FAENZA

Nella sera di Pasqua, attorno alle 19.30 un'auto ha travolto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, due motociclisti che stavano percorrendo via Emilia Levante, davanti all'Hotel Cavallino. Il bilancio è stato di un ferito grave, trasportato in codice 3 al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena e uno con esiti più lievi (codice 2), ricoverato al Pierantoni di Forlì. Il personale del 118 è intervenuto con 2 ambulanze e un'auto medicalizzata.

FRONTALE TRA DUE AUTO NELLA NOTTE: 6 FERITI A RONCALCECI

Sei feriti di cui due gravi, nel violento impatto tra due auto nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 aprile a Roncalceci. Erano da poco passate le 4 quando le vetture si sono scontrate frontalmente in via Sauro Babini a Roncalceci, all'altezza del civico 79, finendo fuori strada. Sono servite 5 ambulanze ed un'auto medicalizzata per soccorrere le vittime: le due in più gravi condizioni, due codici 3, sono stati trasportati al Bufalini di Cesena, tre in condizioni di media gravità sono stati inviati al Santa Maria delle Croci di Ravenna e una quinta persona li ha seguiti a Ravenna, con esiti lievi. Sul posto, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco.

PUNTA MARINA: BAMBINO INVESTITO MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA

Nella mattinata di lunedì 2 aprile un bambino di 11 anni è stato investito a Punta Marina, lungo via della Fontana davanti al bagno 66 Ventaglio, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Erano le 9.45 quando un'autovettura Opel Corsa condotta da cittadino italiano di circa 73 anni residente nel comune è sopraggiunta lungo via della Fontana provenendo da Lido Adriano, e arrivato nei pressi dell'attraversamento pedonale, non scorgendo il pedone, ha investito il bambino. Il veicolo non ha subito danni mentre il bambino, caduto a terra, è stato trasportato cosciente, all'Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, e successivamente, per controlli precauzionali, con elimedica al Bufalini di Cesena. La dinamica è ancora al vaglio dell'ufficio Infortunistica Stradale del comando Polizia Municipale di Ravenna.

SCONTRO TRA DUE AUTO A LUGO: UNA DONNA RESTA INCASTRATA NELLA VETTURA, È GRAVE

Il lunedì di Pasquetta ha visto poi un altro incidente, questa volta tra due auto a Lugo, lungo la via Piratello, all'altezza del civico 44. Erano le 17.30 circa quando, per cause in corso di definizione da parte della Polizia Municipale della Bassa Romagna, due vetture si sono scontrate frontalmente e la conducente di uno dei due veicoli è rimasta incastrata tra le lamiere, riportanto gravi ferite. La donna, una 60enne, è stata trasportata con l'elicottero del 118 al Bufalini di Cesena in codice 3 di massima gravità, mentre gli occupanti dell'altra vettura hanno riportato lievi traumi e sono stati inviati in ambulanza al nosocomio di Lugo. Per estrarre la donna dall'auto accartocciata è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco.