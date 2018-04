A Ravenna cinque nuove aree per lo sgambamento dei cani

Cinque nuove aree di sgambamento per i cani saranno realizzate a Lido di Dante, Campiano, Castiglione di Ravenna, Ravenna e Classe. Lo ha deliberato la Giunta, su proposta dell’assessore ai Diritti degli animali, Gianandrea Baroncini. Le aree individuate sono di proprietà comunale e le procedure per l’assegnazione dei lavori saranno avviate in tempi rapidi per renderle disponibili per la prossima estate.