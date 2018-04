Ruba ciclomotore sotto gli occhi della polizia: arrestato un 32enne

La Polizia di Stato comunica di aver proceduto all’arresto di K.H. tunisino 32enne residente a Ravenna (non sono state fornite altre generalità, n.d.r.), responsabile di furto aggravato: nel pomeriggio di venerdì 30 marzo personale della Sezione Antidroga, impiegato in un servizio di controllo del territorio, in Piazza Ridracoli (zona via dei Poggi) ha notato un giovane, poi identificato per K.H., mentre prelevava di peso, un ciclomotore Piaggio, con il bloccasterzo ancora inserito, che era regolarmente parcheggiato nelle adiacenze dell’ingresso posteriore del centro commerciale “Podium”, trascinandolo per una 50ina di metri e nascondendolo poi tra alcuni cassonetti dei rifiuti, in una posizione non visibile dall’ingresso del centro commerciale.