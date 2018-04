Camion contro un'auto nelle Bassette: ferite lievi per il conducente della vettura

Ad avere la peggio, prevedibilmente, l'autista dell'auto, che è stato portato al pronto soccorso del Santa Maria delle Croci di Ravenna con codice di bassa gravità, per gli accertamenti del caso. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, per i rilievi di rito e per riportare in sicurezza la viabilità.