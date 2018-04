Si fa inviare foto osé da un giovane ravennate, ma poi lo ricatta: arrestato studente universitario

Un sito di incontri per adulti. Uno scambio di messaggi via chat per conoscersi meglio. Infine la richiesta di inviargli una sua foto e se fosse disponibile ad avere un rapporto sessuale. Ecco come la vittima, un ravennate di 30 anni, è caduta nel tranello del suo ricattatore - uno studente universitario di Ravenna, ma di origini pugliesi - che ottenuta la foto in questione ha iniziato a chiedergli denaro con la minaccia di diffonderla, in caso di mancato pagamento.