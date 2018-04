Occupazione abusiva. Clandestino e italiana s'installano nella casa di un faentino. Ora "sfrattati"

Già un mese fa lo stesso faentino avevo richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, giunte unitamente alla Polizia Municipale, che avevano effettuato un controllo nella setssa abitazione, constatando la presenza di un altro cittadino marocchino il quale sosteneva di pagare un sub affitto ad un connazionale e di avere quindi tutto il diritto di usufruire della casa. Il richiedente dichiarava inoltre ai poliziotti intervenuti di avere ricevuto dall’amministratore condominiale un verbale nel quale si riferiva che erano stati effettuati ulteriori sopralluoghi nell’appartamento da parte della Polizia Municipale senza però rilevare la presenza di alcuna persona.

Informato dai condomini che la porta del suo appartamento risultava forzata e senza serratura, l’uomo si è recato nuovamente sul posto, verificando i danni alla porta e ha quindi deciso di chiedere nuovamente l’intervento della Polizia. Una volta sul posto, i poliziotti sono entrati nell’appartamento e assieme al proprietario hanno rilevato la presenza all’interno di un uomo di nazionalità marocchina, classe 1987, domiciliato a Faenza, irregolare sul territorio nazionale, nullafacente, e di una donna italiana, originaria di Forlì, classe 1998, residente a Faenza. Gli agenti invitavano le due persone a raccogliere i loro effetti personali e a seguirli negli Uffici del Commissariato per essere compiutamente identificati.

Dopo gli accertamenti e approfondimenti del caso, non riuscendo a fornire idonee argomentazioni in merito alla loro presenza in quell’abitazione, l’uomo e la donna sono stati denunciati in concorso tra loro per i reati di invasione di terreni o edifici e danneggiamento aggravato. Il cittadino marocchino, essendo in posizione di irregolarità sul territorio nazionale, è stato inoltre indagato per il reato di ingresso e soggiorno illegale. Mentre il cittadino faentino è tornato finalmente in pieno possesso del suo appartamento nel centro cittadino.