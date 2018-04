RUGBY / I galletti romagnoli in trasferta a Firenze per le ultime di campionato serie B

Il Romagna difende invece il quinto posto, a pari merito con l’Amatori Parma, e dovrà dunque sfruttare al meglio questa occasione per consolidare il proprio piazzamento e tentare di avvicinarsi alle prime.



Il confronto con la capolista Pesaro giocato nell’ultimo turno, pur non avendo portato punti, ha evidenziato una buona condizione della squadra, capace di tenere testa a una avversaria di maggiore esperienza e ben organizzata: una prestazione da replicare anche nel match con i toscani, per bissare il risultato positivo dell’andata, chiusa con una netta affermazione per 32-20 dei romagnoli.



Per la partita (campo Marco Polo di Firenze, inizio 15:30), che sarà arbitrata da Cesare Onori, sono convocati i seguenti giocatori: Assirelli, Baldassarri, Bersani, Buzzone, Caminati, Coppola, Dell’Amore, Di Franco, Di Lena, Donati, Fantini A, Fiori, Gallo, Greene, Manuzi, Maroncelli, Martinelli, Onofri, Paganelli, Pierozzi, Pirini, Saporetti, Sgarzi, Urbinati, Velato.

Domani trasferta in Toscana, a Livorno, anche per l’Under 18, che incontrerà la Franchigia Costa Toscana, per il penultimo turno del campionato Under 18 Elite. Fischio di inizio alle ore 13:30.

Incontri XVI giornata: Modena-I Medicei, Florentia-Romagna, Civitavecchia-Parma 1931, Pesaro-Vasari Arezzo, Amatori Parma-Bologna, Livorno-Arieti Rieti

La classifica: Pesaro 68, I Medicei 60, Livorno 59, Bologna 1928 50, Amatori Parma e Romagna RFC 42, Arieti Rieti 32, Civitavecchia 31, Parma 1931 30, Florentia 28, Modena 27, Vasari Arezzo 7.