Cerimonia. A Ravenna i festeggiamenti del 166^ Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato

Domani, martedì 10 aprile , ricorre il 166^ Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato; la cerimonia è in programma nei locali della Prefettura di Ravenna a partire dalle ore 11 . "Esserci Sempre non è solo lo slogan della celebrazione, ma l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio del cittadino che deve poter sentire la vicinanza della Istituzione, non solo nei momenti di difficoltà" Si legge nella nota della Questura di Ravenna.

"Sin dalla prima mattinata, in Piazza del Popolo, diversi gazebi informativi saranno presidiati dagli agenti in servizio per fornire informazioni orientative per quanto attiene alla violenza di genere, lo stalking, bullismo sia scolastico che sociale. Durante la cerimonia saranno premiati i militari che si sono particolarmente distinti in operazioni di Polizia negli anni passati" conclude la Questura.