Carcere. A Ravenna in libertà, ma deve scontare più di 4 anni: incastrato dalle impronte digitali

Verso le 6.45 di oggi, mercoledì 11 aprile, una volante che stava transitando nei pressi della rotonda Francia, ha proceduto all’identificazione di una persona.

Dagli accertamenti effettuati in banca dati, l’uomo, un cittadino bosniaco di 44 anni con numerosi precedenti penali, specialmente per reati contro il patrimonio, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona, dovendo scontare un cumulo pene di 4 anni e 5 mesi di reclusione.



Il 44enne è stato accompagnato in Questura e compiutamente identificato attraverso la comparazione delle impronte digitali. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dei fatti e l’uomo è stato accompagnato in carcere.