Rotonda Ravegnana. Ieri notte lavori di asfaltatura, stanotte si replica. Modifiche alla viabilità

Il servizio Mobilità e viabilità del Comune di Ravenna informa di aver disposto il divieto di transito nel tratto di via Ravegnana tra l’ incrocio con la statale 16 Adriatica e quello con via Cella dalle 20.45 di oggi , giovedì 12 aprile , alle 5.15 di domani , venerdì 13 aprile . Ciò per consentire l’intervento di asfaltatura della rotonda tra Ravegnana e Adriatica, a cura di Anas.

Anche Anas ha emesso una propria ordinanza, che prevede negli stessi giorni e orari: la chiusura della statale 16 Adriatica dal chilometro 151 al chilometro 156, con istituzione dell’uscita obbligatoria agli svincoli più prossimi all’area interdetta; la chiusura del ramo di svincolo in direzione Venezia/Ferrara, in uscita dalla E45/E55 al chilometro 250 + 565; l’interdizione al transito dei mezzi pesanti superiori alle 5 tonnellate nei tratti di statale 16 Adriatica in direzione nord dal chilometro 157 + 050 al chilometro 147 + 500 e in direzione sud dal chilometro 147 + 500 al chilometro 154 + 700.



Anas informa di aver concordato le attività di gestione del traffico e le deviazioni con la Polizia stradale e il servizio Mobilità e viabilità del Comune, nonché con la Polizia municipale, che forniranno anche il necessario supporto operativo alla gestione delle chiusure e della viabilità.