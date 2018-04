Celebrazioni. Il Presidente Mattarella sarà a Forlì lunedì 16 aprile per ricordare Roberto Ruffilli

Per l’occasione di lunedì 16 aprile, gli studenti del corso di Laurea magistrale in Mass Media e Politica dell’Alma Mater, impegnati con la MMP WebTv del Campus di Forlì, hanno realizzato un documentario “La Storia tra le storie” di cui è disponibile già il trailer. Gli studenti dell’Alma Mater, con questo lavoro, hanno voluto raccontare e inquadrare storicamente Roberto Ruffilli, professore dell’Alma Mater, studioso di storia e senatore impegnato nelle riforme istituzionali. Pensato come una sorta di lezione pubblica di storia, tenuta da Riccardo Brizzi, professore di storia contemporanea a Forlì, intervallata da interviste con esperti e protagonisti di quella vicenda, il documentario racconta quel 16 aprile di trent’anni fa e gli eventi che ne seguirono, riflettendo su che cosa succede, come cambia la vita di una piccola cittadina e dei suoi abitanti, quando è attraversata da un evento storico di portata nazionale quale fu il tragico omicidio del senatore della Democrazia Cristiana.



Che cosa succede quando la storia passa fra le storie e che cosa lascia? Girato fra i libri di Roberto Ruffilli conservati oggi nella biblioteca del Campus, "La storia fra le storie" riflette anche sul lascito di Roberto Ruffilli alla sua città, di cui il campus forlivese è una delle testimonianze più importanti e vitali. MMP WebTv è la web tv del Campus di Forlì, nata dal lavoro innovativo sul rapporto fra comunicazione, politica e società che si svolge all’interno della Laurea magistrale in Mass Media e Politica. Grazie al sostegno di Unibo, Ser.In.Ar, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Comune di Forlì, MMP WebTv si è affermata come strumento innovativo di comunicazione del Campus. Animata da laureati e studenti di Mass Media e Politica sotto la direzione dei docenti Maria Laura Lanzillo e Matteo Lolletti e con la collaborazione di tutti i docenti del Campus, MMP WebTv racconta la vita universitaria e quella della città con l’appuntamento settimanale del TgCampus, ma ha anche avviato progetti più ambiziosi come la produzione di brevi documentari