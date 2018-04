Ciclismo. La Regione propone il faentino Davide Cassani come nuovo presidente APT Bologna

"Nato a Faenza nel 1961, Cassani ha svolto attività agonistica in club professionistici dal 1982 al 1996, dimostrandosi poi un apprezzato commentatore televisivo delle gare ciclistiche per Rai Sport, fino alla nomina a Ct della nazionale da parte della Federazione ciclistica italiana. Da dirigente sportivo - comunica la nota della Regione - si deve a Cassani l'impulso per il ritorno del Giro d'Italia Under 23 in Emilia-Romagna l'anno scorso, nel giugno 2017, quando qui si disputarono tre tappe, con la regione protagonista della 40esima edizione insieme a Marche e Abruzzo, per un tracciato che volle essere anche un segno di vicinanza e solidarieta' ai territori colpiti negli ultimi anni da drammatici terremoti."



"Inoltre, sempre a lui si deve la nascita della Gran Fondo che porta il suo nome, considerata la classicissima d'apertura della stagione del ciclismo amatoriale, giunta quest'anno alla 24esima edizione e con una grande attenzione al ciclismo giovanile, con la categoria riservata ai giovanissimi. Una manifestazione che si svolge a Faenza e pensata anche nella logica dei grandi eventi sportivi come occasione di sviluppo e promozione turistica del territorio" conclude.



"Siamo convinti che Davide Cassani possa davvero essere un ottimo ambasciatore della nostra terra - affermano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessore al Turismo, Andrea Corsini -. La tenacia, la correttezza e il talento che ha dimostrato in sedici anni di competizioni, nei grandi Giri e nelle classiche cosi' come nei circuiti meno noti, la competenza e la disponibilita' emerse nella carriera successiva, sono i valori e le caratteristiche dell'Emilia-Romagna e della sua gente, una regione sempre piu' attrattiva e che piace, visto il record di 57 milioni di presenze con cui si e' chiuso il 2017. Una crescita straordinaria - sottolineano Bonaccini e Corsini - che si deve al gioco di squadra con i territori e gli operatori pubblici e privati, ma non intendiamo certo fermarci, sicuri che si possa crescere ancora. E un ringraziamento va all'attuale presidente di Apt, Liviana Zanetti, per il lavoro svolto in questi anni e l'altrettanta competenza che ha saputo mettere in campo".