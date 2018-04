GINNASTICA RITMICA / Le atlete di Edera Ravenna invitate ad esibirsi alla Coppa del Mondo di Pesaro

Grande soddisfazione per la sezione di ginnastica ritmica dell’Edera Ravenna per l’invito fatto ad alcune ginnaste della società Ravennate dalla direttrice tecnica regionale ad esibirsi al Gran GAlà che chiuderà la Coppa del Mondo prevista nella tappa di Pesaro domenica 15 aprile.

L’invito rivolto alle ginnaste Junior 1° Fascia Emma Bulzoni, Felicia Baes, Sofia Masci e Caterina Marian quest’ultima purtroppo non si potrà esibire per un infortunio, darà l’opportunità a queste giovani ginnaste di far vedere le loro capacità tecniche in una competizione dove sfileranno le maggiori ginnaste di fama mondiale fra le quali la concittadina Milena Baldassarri.