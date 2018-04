Libri. Marco Paolini protagonista al Caffè Letterario di Lugo con Gianfranco Bettin

Domenica 15 aprile alle 21 Marco Paolini e Gianfranco Bettin saranno ospiti del Caffè letterario di Lugo , presso l’hotel Ala d’oro, in corso Matteotti 56. I due autori presenteranno il loro libro Le avventure di Numero Primo (Einaudi, 2017).

Numero Primo è il nome scelto per sé da uno strano bambino, che irrompe nella vita di Ettore, fotoreporter di guerra che a quasi sessant'anni si ritrova a fargli da padre. È stato desiderato e pensato da una madre scienziata, ma concepito e messo al mondo da un'intelligenza artificiale avanzatissima, tanto da aver sviluppato una coscienza. Non è una creatura uguale alle altre, non conosce quasi niente e tutto gli appare nuovo. Di lui si accorgono anche gli osservatori di una multinazionale, che nasconde un'oscura volontà di potenza. Così, Ettore e Numero sono costretti a fuggire e a nascondersi. Ad aiutarli c‘è una folla di personaggi bizzarri. Introduce la serata Paolo Galletti.





Marco Paolini è attore, autore e regista. Noto al grande pubblico per Il racconto del Vajont si distingue anche come autore e interprete di narrazioni di forte impatto civile e per la capacità di raccontare il cambiamento della società attraverso i dialetti e la poesia sviluppata con il ciclo dei Bestiari. Gianfranco Bettin, saggista e narratore, ha insegnato e lavorato a lungo nel campo della ricerca sociale. Collabora a diversi quotidiani e riviste, ha pubblicato numerosi romanzi e alcuni volumi di saggi. È tra i fondatori dei Verdi italiani.





La serata è a ingresso libero. Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it/.





L’appuntamento fa parte del calendario del Caffè letterario, la rassegna curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi con il patrocinio del Comune di Lugo.