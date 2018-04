Il fotografo Alex Majoli socio onorario dell'Associazione Dis-ORDINE

In occasione della Festa al Cappello, a due anni dalla fondazione del Dis-ORDINE il Presidente dell’Associazione ex-allievi delle Scuole d’Arte prof. Marcello Landi offre la tessera di Socio Onorario del Dis-ORDINE al noto fotografo Alex Majoli, in segno di affetto, stima e complimento per la brillante carriera. Alex, in questi giorni a Ravenna per la sua mostra ANDANTE, fin dai tempi delle scuole superiori si interessa di fotografia.

Ancora studente all’Istituto d’Arte per il Mosaico, dove si diploma nel 1991, collabora con Agenzie fotografiche per la documentazione del conflitto in Yugoslavia. Nel 2001 approda alla Magnum Photos di New York e affronta esperienze di documentazione in Afghanistan e in Iraq. In seguito alle svariate esperienze con percorsi individuali di analisi e documentazione delle trasformazioni della condizione umana nelle aree interessate da conflitti sociali.

Nel 2011 Henri Cartier-Bresson e i membri del conclave fotografico più famoso del mondo affidano ad Alex la presidenza della casa dei più grandi fotoreporter della storia, la Magnum Photos. Un grande orgoglio per le scuole d’arte della città di Ravenna nella quale Alex torna periodicamente invitato a partecipare a eventi a lui dedicati oltre che per incontrare gli amici e raccontare i particolari salienti del suo vissuto professionale. Un grande insegnamento per gli allievi ed ex-allievi delle scuole d’arte da parte di uno dei fotoreporter di guerra più famosi al mondo per affrontare le sfide necessarie a non rinunciare ai propri ideali.