RUGBY / Allo Stadio del Rugby di Cesena il Romagna ritrova la vittoria: 23-5 sul Livorno

Il Romagna RFC ritrova la vittoria davanti al pubblico di casa e con una bella prestazione si impone per 23-5 sul Livorno. I galletti interpretano una buona gara e, con due mete segnate nella ripresa da due dei più giovani in campo, Gallo e Maroncelli, si assicurano il successo sulla squadra toscana, che resta a secco di punti e si allontana dalla zona play off, complice la vittoria de I Medicei nello scontro al vertice con la capolista Pesaro Rugby.

È una partita vivace fin dalle prime battute, con i galletti che mostrano subito di poter tener testa agli avversari: al 10’ il Livorno resta in momentanea inferiorità numerica per il giallo a Scrocco, falloso su Donati, e i galletti ne approfittano per mandare tra i pali, con Gallo, la punizione del 3-0. Il Livorno risponde immediatamente trovando il varco che porta Gigli in meta, per il vantaggio ospite del 5-3. La partita è piuttosto equilibrata, con iniziative da ambo le parti di prendere le redini della gara, e a spuntarla è il Romagna, che al 28’ ritrova il vantaggio grazie a un calcio di punizione firmato da Gallo, che dopo pochi minuti replica dalla piazzola portando così i suoi avanti per 9-5, risultato con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa il Romagna parte arrembante ed esercita una buona pressione, tenendo il pallino del gioco fino a trovare attorno al quarto d’ora di gioco l’occasione giusta per andare in meta, con Gallo, che manda a bersaglio anche il calcio di trasformazione per il 16-5. I galletti alzano il ritmo e continuano a insistere, trovando dopo pochi minuti la meta del raddoppio con la quale prendono il largo sui livornesi: è Maroncelli a concludere in meta e il calcio di trasformazione di Gallo da posizione angolata consegna altri due preziosi punti per il 23-5. Il Romagna amministra bene il proprio vantaggio, senza concedere nulla agli avversari, che non riescono a trovare altri punti per riaprire la partita. Finisce 23-5, risultato che consegna 4 punti ai galletti, sempre quinti in classifica al fianco dell’Amatori Parma.

Romagna RFC -Livorno Rugby 23-5 (mete 2-1; primo tempo 9-5; punti 4-0)

Romagna RFC: Gallo, Donati, Fiori (25’ Bersani), Di Lena, Di Franco, Martinelli, Soldati (25’ st Onofri), Maroncelli, Baldassarri, Scermino (16’ st Greene), Paganelli (4’st Buzzone), Sgarzi, Fantini A. (23’ st Lepenne), Velato (23’ st Manuzi), Pirini (29’ st Coppola). All: Luci

Livorno Rugby: Stiaffini, Cafaro, Gigli, Ianda, Cristiglio, Contini, Zannoni, Merani, Gragnani (25’ st Mazzocca), Bottari, Scrocco (15’ st Menicucci), Bertini, Tangredi, Bufalini (Tichetti), Ciapparelli (21’ st Guidi). A disp: Sforzi. All: Squarcini

Arbitro: Dosti

Marcatori Primo tempo: 11’ pt cp Gallo (3-0), 13’ pt m Gigli nt (3-5), 28’ cp Gallo (6-5), 34’ cp Gallo (9-5). Secondo tempo: 16’ st m e tr Gallo (16-5), 21’ st m Maroncelli tr Gallo (23-5)

Incontri XVIII giornata: Romagna-Livorno 23-5, Parma 1931-Modena 24-28, Bologna-Florentia 35-15, Vasari Arezzo-Civitavecchia 18-29, I Medicei-Pesaro 35-26, Arieti Rieti-Amatori Parma 3-29

La classifica: Pesaro 74, I Medicei 70, Livorno 64, Bologna 1928 60, Romagna e Ama-tori Parma 47, Civitavecchia 41, Parma 33, Florentia e Arieti 32, Modena 31, Vasari Arezzo 7