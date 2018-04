Trasporto pubblico. Arriva Unica Emilia-Romagna, smart card per gli abbonati Trenitalia e Mi Muovo

Come cita una nota dell’Ansa, arriva Unica Emilia-Romagna, una sola smart card con tecnologia contactless, personale e multiservizi, per tutti gli abbonati Trenitalia e Mi Muovo: dopo Piemonte, Veneto e Toscana arriva anche nella nostra regione con l'obiettivo di fornire al cliente del trasporto pubblico locale un unico supporto da personalizzare in base alle proprie esigenze di viaggio, indipendentemente dalla tipologia di vettori e operatori utilizzati.