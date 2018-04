Eventi. Arriva "Ravenna in fiore": Piazza Kennedy si trasforma in unico e colorato giardino

Dopo il successo dello scorso anno in città ritorna "Ravenna in fiore", la manifestazione che colora il centro storico, trasformandolo in un giardino unico e colorato. Sabato 21 e domenica 22 aprile il tour delle Piazze In Fiore organizzato da SGP Eventi, con il patrocinio del Comune di Ravenna, trasformerà Piazza Kennedy con tantissime varietà di piante e fiori, proposte direttamente da floricoltori provenienti da tutta Italia.

Regine della mostra mercato saranno le rose, presenti in tantissime varietà, da giardino e rampicanti, rare e antiche come la Variegata di Bologna risalente al 1900, con accese striature porpora su un fondo bianco crema, o la profumatissima rosa inglese Gertrude Jekyll, e ancora quelle di nuova produzione come “Anna Molinari” dedicata alla stilista di Blumarine o la “New Immagine”, dalle sfumature violette che ricordano l’ultra violet, eletto colore dell’anno da Pantone. Altra novità di quest’anno è il Delphinium, pianta erbacea ramificata, originaria dell’Asia, con più rami e fiori dal raro colore blu elettrico.

Sarà possibile acquistare gigli, fresie, tulipani e primule, solo per citarne alcune, ma anche piante da interni, da giardino e da frutto e alcune rarità da non perdere. Dalla Sicilia arriveranno le piante di limone e arancio, dalla Toscana azalee e rododendri, e, ancora, i bonsai e le bouganville. Contro gli insetti fastidiosi potrete acquistare le particolari piante carnivore. Troverete anche la surfinea night sky, l’ibrido di petunia dal colore unico che ricorda un cielo stellato, l' aloe vera, gerani e petunie e le amatissime orchidee.





Una delle caratteristiche che contraddistingue la manifestazione è l’attenzione alle tendenze green style; a chi ama coltivare erbe aromatiche in casa, da utilizzare in cucina per preparare gustose pietanze sarà soddisfatto, potrà trovare profumatissime erbe: dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta, oltre che a tanti tipi di peperoncini piccanti, le fragole e piccoli frutti come ribes, more e lamponi.

Novità assoluta di quest’anno: le piantine di canapa Certificate dal Ministero della Sanità, per i vari usi terapeutici e medici. Tutti i floricoltori presenti sono produttori, pertanto sarà possibile acquistare direttamente da loro, senza ulteriori passaggi che comporterebbero costi aggiuntivi. Inoltre forniranno consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte.

Ampio spazio sarà dedicato inoltre all'artigianato di qualità, all'hobbistica e all'alimentare: sarà possibile trovare prodotti tipici di tutta Italia come salumi piemontesi, formaggi sardi, miele biologico, frutta secca, focaccia e pesto genovese. Inoltre anche artigianato a tema con bijoux, stand vintage, attrezzature per il giardinaggio e per l'esterno casa.

In occasione della Notte D’oro di Ravenna anche Ravenna in Fiore diventa notturna, sabato infatti alcuni espositori prolungheranno l’orario di lavoro fino alle 22.

Ingresso libero. Orario continuato dalle 9 alle 20 e sabato anche alla sera. Per info: Facebook e Istagram @piazzeinfiore.